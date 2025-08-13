Seis espectáculos en la XXXIII Semana de Teatro de Sonseca, que se celebra del 17 al 22 de agosto

Seis obras para todos los públicos por 20 euros en tres escenarios (Teatro Cervantes, auditorio de la Casa de la Cultura y plaza de la Virgen), integran la programación de la XXXIII Semana de Teatro de Sonseca, que se celebrará entre el 17 y 22 de agosto.

El municipio se convierte de nuevo en el epicentro cultural de la provincia de Toledo, con representaciones de calidad y variedad para todos los públicos, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Toledo. Así lo ha dicho este miércoles el diputado provincial, Manuel Galán, quien ha indicado que «es una cita imprescindible del mes de agosto en la provincia de Toledo y una de las propuestas culturales más consolidadas y queridas de nuestra agenda estival».

La Diputación de Toledo apoya «decididamente» esta Semana del Teatro de Sonseca porque cree que la cultura «es una herramienta poderosa para generar dinamismo económico, reforzar la identidad de nuestros pueblos y ofrecer a vecinos y visitantes experiencias que enriquecen la vida en el municipio»,

Galán ha comentado que «este tipo de eventos no solo preserva y difunde el patrimonio teatral, sino que también refuerza el sentido de comunidad del pueblo entero, y atrae cada año a cientos de visitantes, lo que repercute directamente en la hostelería, el comercio y el alojamiento local; la afluencia de público, unida a la singularidad del evento, posiciona a Sonseca como referente cultural en la provincia, favoreciendo un flujo económico que beneficia tanto al municipio como al conjunto del territorio toledano».

La Semana del Teatro se lleva celebrando de forma ininterrumpida desde el año 1993, ha informado la alcaldesa de Sonseca, Victoria Martín de San Pablo, y ha añadido que «desde el Ayuntamiento de Sonseca tenemos un compromiso con la cultura, buscamos convertir a Sonseca en un referente teatral de nuestra región. Pretendemos que esta semana del teatro nos recuerde que el arte tiene poder de transformar, de crear memoria, de construir puentes entre generaciones».

También ha dicho que la Semana del Teatro tiene un presupuesto de 25.296 euros aportados por la Diputación de Toledo, la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Sonseca.

Para ver todas las representaciones puede adquirirse por 20 euros un abono. La entrada general tiene un precio de 7 euros, la reducida es 5 euros y la función infantil es gratuita.

La programación arrancará el domingo 17 en la Plaza de la Virgen con Doppiozero, un espectáculo de circo-teatro de calle para toda la familia. Continuará el lunes 18 en el Teatro Cervantes con Maquiavelo, una propuesta contemporánea que reflexiona sobre el poder y la política. El martes 19, el Auditorio de la Casa de la Cultura acogerá la versión musical de Alicia en el país de las maravillas, ideal para público infantil y familiar.

El miércoles 20, el Teatro Cervantes presentará La hoguera de las maravillas, una comedia clásica del Siglo de Oro con música en directo. El jueves 21 será el turno de Madness, comedia musical a capela que mezcla humor y virtuosismo vocal. Y el viernes 22 se clausurará con La dama duende, una adaptación contemporánea del clásico de Calderón de la Barca ambientada en el Madrid de los años 50.