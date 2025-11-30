Santa Olalla en Toledo rescata una dovela del Palacio de los Condes de Orgaz

El Ayuntamiento de Santa Olalla ha celebrado su X Jornada de Historia y Patrimonio, una cita que está entre las más consolidadas y reputadas de la provincia, por la solvencia de los distintos ponentes invitados a lo largo de estos diez años.

En este ... 2025, como informaban en nota de prensa, el núcleo de la jornada fue una conferencia sobre el Baile de la Bandera en la provincia de Toledo, a cargo del investigador y experto en tradiciones Jesús del Castillo Martín, licenciado en humanidades y autor del Blog Objetivo Tradición.

El alcalde, Pedro Congosto, al finalizar su intervención, le hizo entrega de unas Piedras del Portazgo en cerámica, un símbolo local que, en su versión cerámica, se entrega a los participantes en actos culturales.

Era la primera vez que las jornadas tocaban un tema de patrimonio inmaterial, y además de hacer un recorrido por los distintos pueblos de la provincia que conservan esta tradición, se detuvo en la importancia de este Baile en Santa Olalla, donde goza de buena salud gracias a su Escuela de Baile de Banderas que ha incorporado como danzantes a los jóvenes y a las mujeres.

La parte patrimonial de la jornada, dirigida por el concejal de Cultura y académico de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, Josué López Muñoz, hizo balance del proyecto de difusión 'Vitrina Cero', que pretende ir descubriendo, estudiando y difundiendo las distintas piezas históricas y arqueológicas que posee el Ayuntamiento de Santa Olalla.

Una dovela del Palacio de los Condes de Orgaz

Por último, se inauguró la recuperación de una dovela-salmer que perteneció al Palacio de los Condes de Orgaz en Santa Olalla. Una recuperación que ha sido posible gracias al aviso de los vecinos Marcial Heredia País y Catalino Sánchez Rioja, quienes se percataron de la presencia de esta piedra en un camino del término municipal.

Una vez restaurada y construido un soporte de piedra en forma de tótem para su exposición pública, ha quedado instalada en el lugar que ocupó el palacio, derrumbado en el siglo XIX.

La dovela ha sido contextualizada mediante una placa de cerámica, que indica que el palacio fue mandado construir en 1593 por el conde Juan Hurtado de Mendoza y Guzmán, que contó con las trazas del aparejador toledano Francisco Cuevas y con la dirección de las obras del maestro de cantería Rodrigo de la Iglesia. Una pieza sencilla, pero muy documentada, que es una buena muestra de la importancia de aquella edificación.

El concejal de Cultura y Patrimonio, Josué López Muñoz, recordó cómo Santa Olalla tuvo numerosas construcciones monumentales y destacó que, al menos en los últimos años, se está logrando recuperar piezas pertenecientes a ellas y ubicarlas en el callejero de Santa Olalla.