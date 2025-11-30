Suscribete a
Santa Olalla en Toledo rescata una dovela del Palacio de los Condes de Orgaz

Vecinos del municipio alertan sobre la dovela olvidada en un camino que ahora puede verse junto a una placa de cerámica con datos históricos de este palacio de finales del siglo XVI

La dovela forma parte del patrimonio local de Santa Olalla
Toledo

El Ayuntamiento de Santa Olalla ha celebrado su X Jornada de Historia y Patrimonio, una cita que está entre las más consolidadas y reputadas de la provincia, por la solvencia de los distintos ponentes invitados a lo largo de estos diez años.

En este ... 2025, como informaban en nota de prensa, el núcleo de la jornada fue una conferencia sobre el Baile de la Bandera en la provincia de Toledo, a cargo del investigador y experto en tradiciones Jesús del Castillo Martín, licenciado en humanidades y autor del Blog Objetivo Tradición.

