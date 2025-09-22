Santa Cruz de la Zarza aprueba una moción en la que apoya que haya un instituto en Noblejas Se suma así a Yepes, aunque la intención de la Junta sea ahora hacerlo en Ocaña

El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza es el segundo de la comarca de Ocaña, tras el de Yepes, que apoya públicamente la construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria en Noblejas. Aunque la Junta así lo aprobó en 2011, su idea ahora es hacerlo en Ocaña.

La moción fue presentada de manera conjunta por el PSOE y Unidas Podemos, que forman el Gobierno municipal, mientras que el PP se abstuvo en el pleno municipal de Santa Cruz de la Zarza celebrado el 18 de septiembre.

En ella se expresa que la reivindicación de Noblejas no es incompatible con el instituto de Ocaña, sino que ambas actuaciones son necesarias y complementarias para atender las demandas educativas de una comarca en constante crecimiento.

Tal y como señaló en su día el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Noblejas, Ángel Luengo, «se trata de un planteamiento que huye de cualquier atisbo de enfrentamiento entre municipios a cuenta de las infraestructuras educativas pendientes de aprobar en la Mesa de Ocaña».

Cabe recordar que, en agosto, el alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, estuvo cinco días en huelga de hambre para reclamar a la Junta lo que la propia Administración aprobó en 2011. Además, en la plataforma Change.org hay una campaña que ya ha superado las 3.300 firmas de apoyo.