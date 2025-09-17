San Román Servicios Funerarios invierte 400.000 euros en el nuevo tanatorio de Mocejón

La alcaldesa de Mocejón, Concepción Cedillo, junto a José María San Román y el delegado provincial de Sanidad, Jaime Corregidor, en la inauguración

El municipio de Mocejón ha inaugurado el tanatorio 'Virgen del Carmen', en el que San Román Servicios Funerarios ha invertido alrededor de 400.000 euros.

El nuevo edificio se ha levantado en una parcela cedida para 40 años por el Ayuntamiento de Mocejón, que preside la 'popular' Concepción Cedillo, también presidenta de la Diputación de Toledo.

Está situado en el número 1 de la Avenida de América, a la entrada de la población, donde se ha intentando que sea acorde con el entorno, un conjunto de adosados muy blancos, según explica a ABC el gerente de la funeraria, José María San Román.

El edificio tiene dos salas, una capilla, una sala de tanoestética, un 'vending' amplio y dos aparcamientos, uno privado para el tanatorio y otro público que pueden utilizar todos los visitantes.

«Está planificado con muchos espacios luminosos, con un diseño más moderno, diáfano y con grandes ventanales, es lo que la sociedad nos demanda«, asegura San Román.

«Hemos levantado un edificio que invite al recogimiento de las familias, con bastante calidad y calidez, donde se encuentren lo más cómodas posible en la despedida de su ser querido».

San Román Servicios Funerarios explotará el servicio durante los 40 años de cesión del terreno. «Queremos que sea un refugio de serenidad y apoyo para las personas que lo necesiten«, añade el empresario.

28 en la provincia

Con el tanatorio de Mocejón, ya son 28 las funerarias que San Román gestiona en la provincia de Toledo, incluido el crematorio situado junto al cementerio de la capital regional.

Cuentan con tanatorios en municipios de La Sagra, los Montes de Toledo, la comarca de Ocaña y en la zona de Torrijos, entre ellos La Puebla de Montalbán, Fuensalida, Los Navalmorales, Yepes, Huerta de Valdecarábanos, Villatobas o Borox, alguno de ellos compartido con la funeraria Hermanos Agüero de Talavera de la Reina.

Funeraria San Román es una empresa centenaria y la única en el sector a nivel nacional que se mantiene operativa de forma ininterrumpida desde el inicio de su actividad en 1846.

