Saltillos entre lo duro, lo malo y lo peor en la segunda novillada del Alfarero de Oro en Villaseca de la Sagra

Gabriel Moreno Villaseca de la Sagra 03/09/2025

Actualizado a las 21:55h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

Murieron con la boca cerrada. Todos. La muestra más clara de la dureza que tuvo la novillada de Saltillo que se vivió en la segunda novillada del 'Alfarero de Oro'. 'Artesanito', 'Soriano' y compañía pusieron las cosas difíciles a tres novilleros a los que les pesó la tarde. Las pocas ilusiones de los aspirantes se diluyeron en una dura y áspera novillada donde solo la sosería sin peligro de 'Pajarero' le restó maldad al conjunto.

'Pajarero' tuvo la poca bondad que guardaba la de Saltillo. Miguel Serrano le apostó mucho entre varias coladas y encontró premio a la mitad de faena dos series de más emoción que colocación, entregándose con lo poco que tenía el Saltillo a los naturales del toledano. La espada le alejó del triunfo, siendo el novillo arrastrado con la boca cerrada.

Su primero fue el preludio del peligro de la tarde. Lejos de un par de derechazos cuando más lo admitió el novillo, el Saltillo se tragó la muerte de una estocada entera y el rosario de descabellados demorándose hasta el tercer aviso. No debió saludar Serrano una ovación en el tercio y menos cuando te devuelven a un novillo a los corrales, que regresó con la boca cerrada.

Noticia Relacionada Bienvenidos a Villaseca de la Sagra, la capital de las novilladas Gabriel Moreno Este domingo arranca el XXV Alfarero de Oro, el sueño de un alcalde que ha convertido a su pueblo en referente nacional. «La gente buscaba algo distinto; cuidar al aficionado es lo que nos ha hecho ganarnos esa fidelidad y prestigio»

El peligro no se disipó con el segundo, tan desrrazado como orientado y que se durmió en la muleta de un firme Mariscal Ruiz. Este ejemplar también murió con la boca cerrada tras una espada baja. No le sirvió esa firmeza y tranquilidad al sevillano tampoco frente al quinto, un ejemplar de menos peligro pero que tampoco se prestó al lucimiento, muriendo nuevamente con la boca cerrada tras otro espadazo.

Siguió el tercero en la línea del desconcierto, que se orientó y atropelló a Emiliano Osornio en el recibo de capa. Iván García y Héctor Piña pusieron el contenido en un tercio de banderillas con la gente en pie. Abrevió sin darse coba el mexicano con una estocada tras varios pinchazos, muriendo también con la boca cerrada. En un efímero afán de levantar la tarde, Osornio quiso plantearle faena al cierraplaza, pero la escasa raza del Saltillo dictó sentencia, siendo arrastrado entre pitos y, para mantener la tónica, con la boca bien cerradita.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Villaseca de la Sagra (Toledo). Novillos de Saltillo, muy bien presentados y de escaso juego en su conjunto. Peligrosos y orientados, sabiendo lo que se dejaban atrás, para:

Miguel Serrano (de berenjena y oro): ovación con división tras tres avisos y ovación tras aviso.

Mariscal Ruiz (de verde botella y oro): ovación y silencio.

Emiliano Osornio (de tabaco y oro): silencio y silencio.