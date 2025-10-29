Suscribete a
ABC Premium
Directo
«Rata, asesino, cobarde», familiares insultan a Mazón durante el funeral
IN MEMORIAM
Las 237 vidas rotas por la dana

Rielves nombra Hijo Predilecto a título póstumo a Roberto Jurado por su labor histórica

El Ayuntamiento reconoce la inestimable contribución de Roberto Jurado al patrimonio cultural de Rielves a través de la preservación documental

Vicente Romera, nuevo alcalde de Rielves tras la renuncia de la exalcaldesa

Sigue en directo el funeral de la dana en Valencia y el discurso del Rey Felipe VI

El alcalde, Vicente Romera, entrega el pergamino con el nombramiento a la esposa de Roberto Jurado
El alcalde, Vicente Romera, entrega el pergamino con el nombramiento a la esposa de Roberto Jurado abc

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Rielves, que preside Vicente Romera, ha aprobado este miércoles en pleno, a propuesta de la Alcaldía, nombrar Hijo Predilecto a título póstumo, a Roberto Jurado Pérez, en reconocimiento a los méritos personales relacionados con su enorme labor de documentación en el ... municipio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app