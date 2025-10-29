Rielves nombra Hijo Predilecto a título póstumo a Roberto Jurado por su labor histórica

El Ayuntamiento de Rielves, que preside Vicente Romera, ha aprobado este miércoles en pleno, a propuesta de la Alcaldía, nombrar Hijo Predilecto a título póstumo, a Roberto Jurado Pérez, en reconocimiento a los méritos personales relacionados con su enorme labor de documentación en el ... municipio.

Este reconocimiento se otorga en agradecimiento a su implicación, dedicación y esfuerzo inigualable en la recopilación y preservación de la historia de la localidad. «Su incansable labor ha contribuido de manera ejemplar a mantener viva la memoria colectiva de Rielves, dejando un legado que permanecerá en el tiempo«, han informado fuentes municipales.

