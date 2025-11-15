Suscribete a
Respaldo del PSOE a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, «garante de derechos y avances»

El comité provincial del partido se ha reunido este sábado en Toledo y ha analizado la relevancia de la modificación de la norma, instando al Congreso de los Diputados a aprobarla con el mayor respaldo posible

Las claves del Estatuto de Castilla-La Mancha: autogobierno dentro de la «indisoluble unidad de España»

El Comité Provincial del PSOE se ha reunido este sábado en Toledo
Mercedes Vega

Toledo

El Comité Provincial del PSOE, máximo órgano de representación y de dirección entre congresos, ha a probado este sábado una resolución en apoyo y en defensa a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha que está ahora tramitándose en el Congreso ... de los Diputados. «Una reforma necesaria, que viene a consolidar esa defensa en los derechos de la comunidad autónoma, pero sobre todo de sus ciudadanos», ha manifestado el vicesecretario de Política Municipal, Francisco Rodríguez.

