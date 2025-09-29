Rescatada una mujer que se había caído al interior de una tumba en Navahermosa (Toledo) Los bomberos tuvieron que inmovilizar a la mujer sobre un tablero espinal e instalar un sistema de izado con desmultiplicador de carga para garantizar su extracción de la tumba

Los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo han rescatado a una mujer que se precipitó al interior de una fosa en el cementerio del municipio toledano de Navahermosa.

El accidente, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, tuvo lugar a las 12.55 horas de este domingo. Para su rescate, los bomberos tuvieron que inmovilizar a la mujer sobre un tablero espinal e instalar un sistema de izado con desmultiplicador de carga para garantizar su extracción de la tumba.

Tras el rescate, la mujer fue atendida por una ambulancia de Urgencias y posteriormente, trasladada al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.