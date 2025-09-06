Recas (Toledo) recupera su campo de fútbol, inutilizado tras la dana de 2023, con 652.000 € del Gobierno central

La delegada del Gobierno, Milagros Tolón, y el alcalde de Recas, Eliseo Ocaña, inauguraron las nuevas instalaciones del reconstruido campo de fútbol 'Fernando Sánchez'

El municipio toledano de Recas ha celebrado este sábado la inauguración del campo de fútbol 'Fernando Sánchez', completamente reconstruido tras los graves daños ocasionados por la dana de 2023. La ceremonia contó con la presencia de la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, que acompañó al alcalde de la localidad, Eliseo Ocaña, y a los vecinos y vecinas que acudieron a conocer las renovadas instalaciones deportivas.

Las obras de reparación han contado con una ayuda del Gobierno de España de 652.000 euros. Además, el municipio recibió otros 111.000 euros destinados a la reparación del arroyo de la presa y la reposición del Camino Real, también afectados por el temporal.

Durante su intervención, Milagros Tolón subrayó que la reapertura del campo supone devolver a la población de Recas un «espacio de encuentro y disfrute« tras meses de espera. En este sentido, alabó la «constancia del Ayuntamiento y de su alcalde, que han trabajado con determinación para que el proyecto sea una realidad».

La delegada del Gobierno puso el acento en la importancia de la respuesta institucional ante situaciones de emergencia y recordó que el objetivo del Gobierno de España es «atender a los municipios allí donde lo necesiten, responder ante las emergencias y estar siempre al lado de la gente». En este sentido, recalcó que «lo importante son las personas y su bienestar, vivan donde vivan, en grandes ciudades o en municipios como Recas».

Tolón concluyó destacando que esta inauguración es «una muestra de la colaboración institucional y del compromiso del Gobierno de España con Toledo y con Castilla-La Mancha».

Agradecimientos del alcalde

Por su parte, el alcalde de Recas, Eliseo Ocaña, agradeció la presencia de la delegada del Gobierno en el acto y el apoyo recibido para la reconstrucción del campo de fútbol. El regidor también tuvo palabras de reconocimiento hacia los municipios vecinos, que colaboraron mientras las instalaciones permanecieron inutilizadas por los efectos de la dana.