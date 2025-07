El Real de San Vicente pide a los vecinos un uso responsable del agua para evitar cortes

Para algunos estos días suponen el inicio de las vacaciones de verano para otros, unos días para desconectar aprovechando el puente de Santiago, festivo en varias regiones, entre ellas la comunidad de Madrid. Sea como fuere, lo cierto es que en estas fechas de estío, muchos pueblos de la provincia de Toledo ven incrementada su población.

El municipio de El Real de San Vicente, situado en la sierra de San Vicente, es un ejemplo que ve multiplicado hasta por cuatro el número de habitantes, pasando de los 1.400 hasta los 5.000. Una situación que año tras año provoca que, desde el ayuntamiento hagan un llamamiento a sus vecinos para pedirles un uso responsable del agua con el propósito de que todos puedan tener disponibilidad de este bien tan necesario.

El problema no es la falta de agua asegura el alcalde, Jorge Luis Martín, ya que la presa de la Mancomunidad de Aguas del Piélago tiene reservas suficientes, sino las tuberías que abastecen al municipio ya que no tienen capacidad suficiente para suministrar el agua que se consume durante estos días de verano que pasa de unos 400 metros cúbicos a los 1.200. «El problema no es de falta de agua sino la capacidad de las infraestructuras por donde discurre y, si queremos gastar más caudal del que pasa, tendremos problemas de suministro», explicó.

Por ello, indicó que «si los que vivimos en las partes bajas del pueblo no cerramos un poquito el grifo, los que están en las zonas altas empezarán a tener problemas de depresión, incluso a no tener suministro», auguró el regidor de la localidad.

Recomendaciones a los vecinos

Para evitar llegar a una situación de cortes en el suministro del agua desde el consistorio hacen una serie de recomendaciones a sus vecinos. Entre ellas, figura no regar jardines ni huertos, no llenar ni rellenar piscinas, no refrescar patios ni terrazas, reducir el tiempo de ducha y no dejar los grifos abiertos. Unos gestos sencillos que pueden evitar males mayores.