Quintanar de la Orden (Toledo) homenajea al Padre Juan Martín de Nicolás en el centenario de su nacimiento
Un programa de actividades culturales, educativas y expositivas recuerda la trayectoria del jesuita, historiador y rector de ICADE. La Diputación de Toledo apoya la efeméride
Apoyo de la Diputación de Toledo a los pequeños municipios para fomentar su cultura y tradiciones
Quintanar de la Orden ha iniciado los actos del centenario del nacimiento del Padre Juan Martín de Nicolás Cabo, figura muy querida y reconocida en la localidad por su trayectoria educativa, intelectual y humana. El programa incluye homenajes institucionales como la colocación de una placa conmemorativa, exposiciones, conferencias, mesas redondas y actividades culturales y educativas para niños, jóvenes y adultos. Entre las propuestas, la Plaza de la Constitución acogió la presentación de un vídeo documental sobre su vida y legado, acompañada de un concierto de la Banda Sinfónica Municipal.
Nacido en 1925, el Padre Martín de Nicolás fue jesuita, historiador, profesor universitario y cofundador y rector del Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas (ICADE), donde promovió una formación basada en la excelencia académica y los valores humanistas. Aunque desarrolló gran parte de su carrera en Madrid, nunca perdió su vínculo con Quintanar, al que regresaba con frecuencia y donde participaba activamente en la vida cultural y religiosa.
El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, asistió al acto junto al alcalde, Pablo Nieto, y a vecinos de la localidad. Romera destacó la importancia de apoyar a los pueblos «en la puesta en valor de su historia y de aquellas personas que han contribuido de forma decisiva al bien común», y subrayó que el Padre Juan Martín de Nicolás representa «una vida entregada al pensamiento, a la formación ética y a la cercanía con los demás desde una vocación profunda de servicio».
El alcalde agradeció el respaldo de la institución provincial a esta iniciativa, «que rinde homenaje a uno de nuestros vecinos más destacados». «Una ocasión muy especial que nos permite recordar y compartir con todos los quintanareños el legado de una persona que, con su vida y su trabajo, dejó una huella profunda tanto dentro como fuera de su pueblo natal», afirmó.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete