Quintanar de la Orden (Toledo) homenajea al Padre Juan Martín de Nicolás en el centenario de su nacimiento

El vicepresidente de la Diputación, Joaquín Romera, asistió ayer a la presentación de un vídeo documental sobre la figura del padre Juan Martín de Nicolás

Quintanar de la Orden ha iniciado los actos del centenario del nacimiento del Padre Juan Martín de Nicolás Cabo, figura muy querida y reconocida en la localidad por su trayectoria educativa, intelectual y humana. El programa incluye homenajes institucionales como la colocación de una placa conmemorativa, exposiciones, conferencias, mesas redondas y actividades culturales y educativas para niños, jóvenes y adultos. Entre las propuestas, la Plaza de la Constitución acogió la presentación de un vídeo documental sobre su vida y legado, acompañada de un concierto de la Banda Sinfónica Municipal.

Nacido en 1925, el Padre Martín de Nicolás fue jesuita, historiador, profesor universitario y cofundador y rector del Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas (ICADE), donde promovió una formación basada en la excelencia académica y los valores humanistas. Aunque desarrolló gran parte de su carrera en Madrid, nunca perdió su vínculo con Quintanar, al que regresaba con frecuencia y donde participaba activamente en la vida cultural y religiosa.

El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, asistió al acto junto al alcalde, Pablo Nieto, y a vecinos de la localidad. Romera destacó la importancia de apoyar a los pueblos «en la puesta en valor de su historia y de aquellas personas que han contribuido de forma decisiva al bien común», y subrayó que el Padre Juan Martín de Nicolás representa «una vida entregada al pensamiento, a la formación ética y a la cercanía con los demás desde una vocación profunda de servicio».

El alcalde agradeció el respaldo de la institución provincial a esta iniciativa, «que rinde homenaje a uno de nuestros vecinos más destacados». «Una ocasión muy especial que nos permite recordar y compartir con todos los quintanareños el legado de una persona que, con su vida y su trabajo, dejó una huella profunda tanto dentro como fuera de su pueblo natal», afirmó.