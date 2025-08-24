Un pueblo toledano registra una de las temperaturas máximas de la noche en España Ha rozado los 30 grados según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet

La localidad toledana de Castillo de Bayuela ha amanecido este domingo con la segunda temperatura más alta de todo el país, con 28,2 grados centígrados a las 00.10 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tan solo el municipio de Navalvillar de Pela, en la provincia de Badajoz, ha registrado un mercurio más elevado, con 29,6 grados.

Le siguen las temperaturas registradas sobre las 09:30 horas en Águilas, Murcia, con 28,1 ºC, e Ibiza, con 28 ºC.

En el lado opuesto, la mínima en Castilla-La Mancha ha sido registrada en la localidad alcarreña de Sigüenza, con 11,5 grados a las 7.50 horas.

A nivel nacional, la localidad cántabra de Cubillo de Ebro, en el municipio de Valderredible, ha amanecido este domingo con la temperatura más baja de España al registrar 6,4 grados centígrados a las 07:50 horas.

La segunda mínima la ha registrado Puerto del Pico (Ávila) con 6,6ºC y la tercera Aguilar de Campoo (Palencia) con 6,8ºC.