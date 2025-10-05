El tercer instituto de Ocaña tendrá capacidad para 600 alumnos

Se ha publicado en el Portal de Contratación de la Junta de Castilla-La Mancha el proyecto básico del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria (IESO) Amalia Avia de Ocaña, el que será el tercer centro de este tipo en el municipio y que ha desatado una tormenta política entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Noblejas. Tanto es así que el alcalde de este último municipio, Agustín Jiménez, estuvo cinco días en huelga de hambre el pasado agosto para llamar la atención mediática y exigir a la Junta que construya el instituto en Noblejas y no en Ocaña, tal y como era su idea inicial, hace ya casi dos décadas.

El caso es que este nuevo instituto se ubicará en la calle Retamas de Ocaña, contará con 20 unidades educativas más gimnasio y tendrá capacidad para 600 alumnos. El plazo de ejecución de la obra será de 24 meses y se dividirá en dos fases: un año para cada una.

En la primera se levantarán diez aulas polivalentes, laboratorio de Ciencias Naturales, aula de Plástica, aula de Música, tres aulas de desdoble, tres departamentos, una biblioteca (de 75 metros cuadrados), una sala de usos múltiples (de 120 metros cuadrados), espacios de administración (de dirección, jefatura, secretaría, conserjería, sala de profesores, despacho AMPA), servicios comunes (cafetería, almacén, cuartos técnicos), gimnasio (de 720 metros cuadrados con vestuarios y almacén) y porche cubierto.

Mientras, en la segunda fase será el turno de otras diez aulas polivalentes adicionales, aula de Tecnología, aula de Plástica y aula de Música adicionales, tres aulas de apoyo, dos departamentos, aseos y vestuarios y porche cubierto.

La superficie útil total del nuevo instituto será de 4.094 metros cuadrados y la superficie construida total, de 4.709 metros cuadrados. El centro educativo se distribuirá en tres plantas, una de ellas la baja. En los espacios exteriores habrá 300 metros cuadrados de porches cubiertos, 900 de zonas de juegos, dos pistas polideportivas (de 1.936 metros cuadrados en total) y un estacionamiento de 400 metros cuadrados.

Este proyecto básico sale a licitación por 7.931.517 euros (IVA incluido) y el presupuesto de ejecución material es de 5.508.380 euros. El instituto se construirá bajo los criterios de eficiencia y sostenibilidad, aislamiento térmico y acústico reforzado, ventilación natural, monitorización energética del edificio y del campo solar fotovoltaico y gestión digital abierta para control del consumo.