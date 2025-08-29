El PSOE exige a la Diputación de Toledo que haga públicas las ayudas a portales de extrema derecha

El Grupo Socialista en la Diputación de Toledo ha exigido al Gobierno de la Diputación de Toledo (Partido Popular y Vox) que explique y haga públicas las subvenciones concedidas a diversos portales y pseudomedios de extrema derecha que fomentan discursos de odio, aumentan la crispación social y nada tienen que ver con la provincia de Toledo. También les instan a recuperar la negociación con los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos.

La portavoz socialista, Tita García Élez, ha lamentado que «dinero que debería estar a disposición de los ayuntamientos o de proyectos que realmente beneficien a la ciudadanía se esté destinando a financiar mensajes de odio y polarización». Además, ha recordado que el Grupo Socialista «ya advirtió en el debate de presupuestos de 2025 de la subida del 39% en la partida de publicidad institucional» y ha exigido «transparencia total sobre el destino de cada euro de fondos públicos».

Durante el pleno celebrado este viernes, el Grupo Socialista ha respaldado la propuesta del Gobierno provincial para reducir las tasas de los reconocimientos médicos a los clubes deportivos de la provincia, una «medida progresista» que fomenta la práctica deportiva segura, con precios asequibles y con garantías de salud para quienes participan en competiciones locales. Sobre ella, el PSOE espera que este avance «se logre gracias a un incremento de la inversión y no en detrimento de recortar fondos».

«Somos un grupo responsable y constructivo», ha destacado García Élez, «y apoyaremos siempre aquellas medidas que, vengan de quien vengan, sean positivas para los vecinos y vecinas de la provincia». Se desmarcaba así del comportamiento del Partido Popular en otras instituciones, «encallados siempre en oponerse a medidas que propone el Partido Socialista».

Por otro lado, los bomberos del Consorcio Provincial se han vuelto a manifestar en el pleno ordinario de la Diputación. Por ello, García Élez ha reclamado al equipo de Gobierno «sentarse a negociar y no levantarse de la mesa hasta alcanzar acuerdos».

De igual forma, ha defendido que «el diálogo y la búsqueda de consenso deben primar siempre sobre la confrontación».

Fondo de emergencias

Asimismo, García Élez ha reiterado la petición que el Grupo Socialista trasladaba en las últimas horas a la Diputación de Toledo para que se ponga en marcha un fondo provincial permanente de emergencia que permita responder con agilidad ante catástrofes naturales como incendios o inundaciones.

La portavoz socialista ha defendido que este instrumento dotaría a los municipios de un respaldo inmediato para hacer frente a los daños ocasionados y garantizar la recuperación de infraestructuras básicas, minimizando así el impacto económico y social de este tipo de episodios.