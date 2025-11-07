Suscribete a
El PSOE destaca el éxito de los programas Recual en la provincia de Toledo y su impacto en el empleo local

Los socialistas subrayan la importancia de la cooperación entre la Junta y la Diputación para extender las oportunidades formativas y laborales

Los Talleres+ crean 202 empleos en 20 municipios de la provincia de Toledo

La portavoz del PSOE en la Diputación, Tita García, durante una vista a Hurcas
Toledo

El Grupo Socialista en la Diputación de Toledo ha puesto en valor el desarrollo de los programas de recualificación y reciclaje profesional (Recual) impulsados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que permiten mejorar la empleabilidad y generar nuevas oportunidades de inserción ... laboral, especialmente en los municipios más pequeños.

