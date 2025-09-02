El programa 'Jóvenes con raíz' recorre 23 municipios de la región para visibilizar y escuchar a los jóvenes del medio rural

El delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, ha asistido a los talleres del programa 'Jóvenes con raíz' puesto en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha que se han celebrado este fin de semana en el municipio toledano de Lucillos (Toledo) y que han contado con la participación de alrededor de un centenar de jóvenes del pueblo y de otras localidades limítrofes.

El delegado de la Junta en Talavera ha estado acompañado del vicepresidente de Recamder, David Palomares, de la alcaldesa del municipio, Virginia Tragacete, y de la gerente del ADC 'Tierras de Talavera', Carmen Vidal.

Gómez ha destacado de este programa que «con las actividades pretendemos visibilizar, activar y escuchar a los jóvenes que están en el mundo rural, queremos que participen, se den a conocer y muestren su orgullo».

'Jóvenes con raíz', ha asegurado el delegado, «conecta el talento, con territorio y la comunidad, demostrando que nuestras raíces rurales son un punto de partida y una ventaja en muchos sentidos en el siglo XXI«.

Además, ha puesto en valor el contenido de este programa cuyas actividades también encajan con «parte de la estrategia contra la despoblación en Castilla-La Mancha, porque a servicios sociales básicos, debemos unir también la posibilidad de tener alternativas de ocio saludable y ofrecer posibilidades de socializar y tener encuentros con iguales para los chicos y chicas de nuestros pueblos».

La piscina municipal fue escenario de una jornada dinámica y educativa con actividades para todos los públicos y en la que se ofreció una charla sobre salidas profesionales en el ámbito de los videojuegos con práctica en consolas PS5 incluidas, así como una experiencia inclusiva con deportes adaptados como baloncesto en silla de ruedas o boccia y juegos físicos como rocódromo y tirolina infantil. También una sesión introductoria al mundo DJ donde los asistentes mezclaron música en directo.

Todas las actividades han estado guiadas por profesionales y tiene como objetivo fundamental fomentar el aprendizaje y valores como la inclusión, el trabajo en equipo y la creatividad, combinado con la diversión de los y las participantes.

'Jóvenes con raíz' es una iniciativa impulsada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno regional, en colaboración con los Grupos de Acción Local.

Durante los meses de agosto y septiembre, este movimiento recorrerá 23 municipios con una programación diversa que incluye talleres, conciertos, mesas redondas, gastronomía y actividades culturales y deportivas.

El próximo evento será en la localidad de Villacañas el 13 de septiembre.