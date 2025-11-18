Los presupuestos de la Diputación para 2026 rozan los 200 millones, la mitad destinados a inversiones

«Presentamos unas cuentas sólidas, responsables y plenamente orientadas a atender las necesidades de la provincia y de los toledanos ante los retos que tenemos por delante», ha indicado la diputada de Hacienda, Soledad De Fruto, al dar a conocer el presupuesto de la Diputación ... de Toledo para 2026, que asciende a 199.468. 533 euros, lo que significa el mayor volumen inversor de la historia de la institución (un, 9,29% más que este año). Aproximadamente, la mitad de esta cifra, 99.738.076 euros, de destinarán a inversiones reales y transferencias de capital en los municipios, un 5,66% de incremento con respecto al año 2025.

Lo casi 200 millones de euros subirán a los largo del año por la liquidación de los ingresos del Estado, «por tanto, superaremos esa cifra y se destinará en su totalidad a inversión y a empleo. Fortaleceremos la gestión prudente, eficiente y comprometida con la cohesión social, el desarrollo económico y territorial y la calidad de vida de nuestros ciudadanos», ha añadido De Frutos. .

Las cuentas para 2026 refuerzan la cooperación económica con los ayuntamientos que continúan siendo los principales destinatarios de las políticas provinciales y consolidan la inversión pública como motor de desarrollo y cohesión territorial. Las inversiones se realizarán con recursos propios demostrando la solidez económica y la capacidad de autofinanciación de la Diputación de Toledo, ha explicado la también portavoz provincial.

Los cerca de 200 millones tienen como prioridad el avance social y la mejora de las infraestructuras. Entre las partidas más relevantes, destacan los Planes Provinciales de Cooperación Local de obras y servicios con 15,5 millones de euros, lo que supone un incremento de un 12,7% respecto del presupuesto anterior y los programas de anejos o entidades menores con 0,4 millones. Los recursos destinados a infraestructuras y equipamientos municipales llegan a 7,2 millones y el Fondo de Catástrofes Naturales dispone de 1,5 millones de euros.

9,2 millones para un plan provincial de empleo

Todas estas inversiones se han preparado para garantizar que los municipios puedan prestar servicios públicos esenciales, modernizar sus infraestructuras y ofrecer oportunidades de desarrollo económico y social sin que la falta de recursos limite la capacidad de acción de los ayuntamientos, según De Frutos, que ha avanzado una novedad en las cuentas. En plan provincial 'Toledo Emplea+', dotado con 9,2 millones y orientado a impulsar políticas activas de empleo, contratación de personas en los servicios públicos. «Está dirigido a las necesidades reales de los ayuntamientos, lo que nos ayuda a marcar la diferencia con los actuales talleres de empleo de la Junta de Comunidades», ha subrayado la diputada de Hacienda.

También se incrementa en un 13,3% la subvención de gasto corriente a los ayuntamientos con 17 millones de euros, dirigida a garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales en los municipios más pequeños y evitar que la falta de personal o recursos comprometa la atención a los ciudadanos.

Noticia Relacionada El edificio de Alamillos del Tránsito cuenta ya con 500.000 euros para la rehabilitación de seis viviendas de alquiler para estudiantes J. Guayerbas Diputación y Ayuntamiento impulsan la recuperación de este inmueble que contará con un aparcamiento cubierto y una azotea de uso cultural

En cuanto a los servicios supramunicipales se destinan 21,82 millones de euros al sostenimiento del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (un 7,5% más) y un aumento del 12,5% en las cuentas del Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales. Por su parte, el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria alcanza plena autonomía financiera.

Asimismo, se amplían los convenios Astra a nuevas zonas metropolitanas como Sonseca. 'Toledo Emerge', un eje estratégico de la acción de gobierno de la Diputación de Toledo, consolidará cinco edificios para usos culturales de ocio, vivienda juvenil y restauración. Destinarán 500.000 euros a la ejecución de la primera fase del proyecto 'Alamillos del Tránsito'

Los diputados del equipo de Gobierno llegando a la sala de prensa para la presentación de las cuentas diputación

La cohesión social y el bienestar de los ciudadanos continúa siendo un eje central del presupuesto de 2026. Se destinan más de 36 millones de euros a programas de protección y promoción social, con especial atención a los colectivos más vulnerables y a las familias. El presupuesto en este capítulo cubre acciones de bienestar social, protección a dependientes, familias y colectivos en situación de vulnerabilidad. Se mantiene el servicio de atención nutricional con una dotación de crédito cifrada en 2,43 millones de euros, orientado a personas mayores, dependientes o en situación de soledad.

Las subvenciones que reciben los ayuntamientos se van a ver incrementadas en un 51%. Se amplían las ayudas sociales de urgencia para entidades locales de más de 6.000 habitantes y se mantienen los programas de empleo juvenil, conciliación y formación adaptados a las necesidades de cada municipio, garantizando que los recursos lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan.

Otra de las novedades es en la apuesta para dar oportunidades de desarrollo profesional y acceso a empleos más cualificados. Se destinan 489.600.000 euros para becas de formación promoviendo la reducción de la desigualdad social a través del acceso a la educación de personas con menos recursos.

Emergencia social

En cuanto a los convenios de ayuda emergencia social, incorporan convenios con Cáritas de Diocesana por un importe de 400.000 euros para el proyecto San José. También se incluye el programa de atención educativa infanto-juvenil para asociaciones y fundaciones de personas con discapacidad diversa y o enfermedades raras por un importe de 150.000 euro, con una subida del 37,50%.

Otra novedad es el programa Efeso, financiado con fondos europeos, con una dotación de 1.082.614 euros.

En materia de igualdad se mantiene el programa de promoción de la igualdad con 1.267.975 euros, que supone un incremento de 575.000 euros siendo un 190,72% más que en 2025. «En esta partida se integra el nuevo plan de apoyo familiar, una competencia impropia que asumimos a raíz de la dejadez de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en el plan corresponsables, donde tiene que ser la Diputación de Toledo la que lo sustente», ha criticado la diputada.

Cultura, Deporte, Turismo y Medio Ambiente reciben un respaldo económico de 25.843.746 euros. Para programas de conservación ambiental, finca 'El Borril' y el vivero 'Taxus', son 9,3 millones; para Deportes, 3,4 millones y la cultura se ve reforzada con más de siete millones, medio millón para el apoyo a la candidatura de Toledo como Ciudad Europea de la Cultura.

Por otro lado, 1,3 millones para la residencia universitaria Santa María de la Cabeza. «En definitiva, los presupuestos de 2026 son las cuentas que la provincia necesita, enfocadas a la recuperación contra la despoblación dentro de un presupuesto pensado para los ayuntamientos y para las personas. Son unas cuentas sólidas, responsables y equilibradas», ha señalado.

Y Soledad De Frutos ha concluido que nueve de cada diez 10 euros van destinados a los vecinos de los municipios de la provincia, a empleo y a inversión municipal como estrategia para ganar el futuro y luchar contra la despoblación.