Los presupuestos de la Diputación para 2026 rozan los 200 millones, la mitad destinados a inversiones

Las cuentas provinciales, que se han incrementado un 9,29% con respecto a este año, refuerzan la cooperación económica con los ayuntamientos y consolidan la inversión pública como motor de desarrollo y cohesión territorial

El presupuesto de la Diputación de Toledo supera los 182 millones, un 11,26 por ciento más con respecto al de 2024

Soledad De Frutos, diputada de Presupuesto, Hacienda y Promoción Económica
Soledad De Frutos, diputada de Presupuesto, Hacienda y Promoción Económica diputación
«Presentamos unas cuentas sólidas, responsables y plenamente orientadas a atender las necesidades de la provincia y de los toledanos ante los retos que tenemos por delante», ha indicado la diputada de Hacienda, Soledad De Fruto, al dar a conocer el presupuesto de la Diputación ... de Toledo para 2026, que asciende a 199.468. 533 euros, lo que significa el mayor volumen inversor de la historia de la institución (un, 9,29% más que este año). Aproximadamente, la mitad de esta cifra, 99.738.076 euros, de destinarán a inversiones reales y transferencias de capital en los municipios, un 5,66% de incremento con respecto al año 2025.

