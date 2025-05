Presión vecinal en La Guardia para desalojar a un okupa

Han sido dos días intensos, de miedo, nervios e impotencia, afirma la alcaldesa del municipio toledano de La Guardia, Marta Maroto, en declaraciones a ABC. El pasado día 1 de mayo, un hombre ocupó una vivienda muy grande de la calle Leones, en el casco urbano, propiedad de una vecina que ahora reside en Madrid y que últimamente ha visitado poco el pueblo.

Los vecinos de las casas colindantes y de la calle alertaron a la propietaria de la ocupación y ella desde Madrid interpuso la correspondiente denuncia.

«En este tiempo hemos intentado hablar con él, invitándole a que abandonara la casa, pero él amenazaba con quedarse a vivir. Decía que había comprado las llaves por 1.500 euros, le solicitábamos los papeles pero no tenía nada, y me pedía que le empadronase en La Guardia«, cuenta la alcaldesa, ahora más tranquila después de haber recuperado una vivienda del municipio gracias »al sentimiento de un pueblo tranquilo de 2.200 habitantes en el que todos son bienvenidos«, añade Marta Maroto.

Sin embargo, este incidente ha ocasionado malestar e inseguridad en el pueblo, cuyos vecinos salieron a la calle unidos y siguieron la «negociación» de la alcaldesa con el okupa, con impotencia y rabia, frente a la vivienda. El hombre, desde el balcón, amenazaba a todos con un cuchillo en la mano. «Intenté hablar con él y se tomó una gran dosis de sedantes. Vino una ambulancia, pero seguía diciendo que no se iba. Finalmente, la presión vecinal y la Guardia Civil lograron que saliera, y se lo llevaron en una ambulancia. Se fue violento y gritándonos«, relata Maroto lo vivido.

La propietaria, orgullosa

El okupa ha causado destrozos en la vivienda. Algunos vecinos autónomos y trabajadores municipales han colaborado en el arreglo de los desperfectos. «La gente ha estado pendiente y la propietaria está orgullosa y muy agradecida a los vecinos por su actuación. El pueblo de La Guardia ha demostrado una vez más que cuando estamos unidos no hay obstáculo que no podamos superar. Gracias a la implicación y valentía de los vecinos, que no han mirado hacia otro lado, hemos recuperado no solo una vivienda, sino la tranquilidad, la dignidad, la justicia y el respeto por nuestra gente«, concluye la alcaldesa.