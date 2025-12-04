El PP de Escalona (Toledo) denuncia el deterioro del cableado urbano y reclama una intervención urgente y coordinada

El Partido Popular de Escalona ha denunciado el preocupante estado de abandono que presenta el cableado eléctrico y de telecomunicaciones en numerosas calles del municipio. Según la formación, en distintos puntos del casco urbano pueden observarse acumulaciones de cables, líneas antiguas sin retirar, ... empalmes improvisados y tramos que cuelgan a alturas inadecuadas, lo que genera una imagen de desorden impropia de la localidad.

El PP ha subrayado que esta situación no solo afecta a la estética urbana, sino que también puede comprometer la seguridad de los vecinos, especialmente en calles estrechas donde el cableado discurre a muy poca distancia de balcones y fachadas. La presencia de tendidos obsoletos, añaden, incrementa el riesgo, dificulta la accesibilidad y perjudica la percepción de quienes visitan Escalona.

La formación considera inaceptable que, pese a las reiteradas quejas vecinales, no se haya llevado a cabo ninguna actuación relevante en los últimos años para ordenar o retirar estos cables. Recuerdan que el Ayuntamiento, como administración responsable del espacio público, debe garantizar el correcto mantenimiento de las infraestructuras urbanas y exigir a las compañías suministradoras que cumplan con sus obligaciones legales.

Exigencia de inspecciones técnicas

Ante esta situación, el Partido Popular solicitará que se realice una inspección técnica exhaustiva del estado del cableado en todo el casco urbano, con el objetivo de identificar las instalaciones deterioradas, los cables en desuso y los puntos que requieren una actuación inmediata. De igual modo, reclamará al Ayuntamiento que impulse un plan específico de ordenación, limpieza y retirada del cableado sobrante, coordinado con las empresas responsables del servicio.

Noticia Relacionada El PP presenta 198 enmiendas que corrigen «el absoluto desprecio de Page» a la provincia de Ciudad Real ABC Las enmiendas por valor de más de 165 millones de euros conciernen mejoras en carreteras, Educación, Sanidad, Cultura, Deporte y Agricultura, entre otras

El PP de Escalona considera fundamental estudiar también un plan progresivo de soterramiento del tendido en las zonas más afectadas. Según la formación, este tipo de actuaciones ya se han llevado a cabo en otros municipios de la provincia con resultados positivos, mejorando la estética de las calles y reduciendo riesgos futuros.