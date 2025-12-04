El PP de Escalona (Toledo) denuncia el deterioro del cableado urbano y reclama una intervención urgente y coordinada

El PP ha subrayado que esta situación no solo afecta a la estética urbana, sino que también puede comprometer la seguridad de los vecinos, especialmente en calles estrechas donde el cableado discurre a muy poca distancia de balcones y fachadas. La presencia de tendidos obsoletos, añaden, incrementa el riesgo, dificulta la accesibilidad y perjudica la percepción de quienes visitan Escalona.
La formación considera inaceptable que, pese a las reiteradas quejas vecinales, no se haya llevado a cabo ninguna actuación relevante en los últimos años para ordenar o retirar estos cables. Recuerdan que el Ayuntamiento, como administración responsable del espacio público, debe garantizar el correcto mantenimiento de las infraestructuras urbanas y exigir a las compañías suministradoras que cumplan con sus obligaciones legales.
Exigencia de inspecciones técnicas
Ante esta situación, el Partido Popular solicitará que se realice una inspección técnica exhaustiva del estado del cableado en todo el casco urbano, con el objetivo de identificar las instalaciones deterioradas, los cables en desuso y los puntos que requieren una actuación inmediata. De igual modo, reclamará al Ayuntamiento que impulse un plan específico de ordenación, limpieza y retirada del cableado sobrante, coordinado con las empresas responsables del servicio.
El PP de Escalona considera fundamental estudiar también un plan progresivo de soterramiento del tendido en las zonas más afectadas. Según la formación, este tipo de actuaciones ya se han llevado a cabo en otros municipios de la provincia con resultados positivos, mejorando la estética de las calles y reduciendo riesgos futuros.
