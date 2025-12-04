Suscribete a
RTVE cumple su amenaza y se retira de Eurovisión por la participación de Israel

El PP de Escalona (Toledo) denuncia el deterioro del cableado urbano y reclama una intervención urgente y coordinada

Los populares reclaman una inspección técnica y un plan de ordenación, limpieza y retirada del tendido eléctrico y de telecomunicaciones

Escalona abre las puertas del Castillo a sus vecinos, la cultura y el turismo

El PP subraya que la acumulación de cableado no solo afecta a la estética urbana, sino que también puede comprometer la seguridad de los vecinos
El PP subraya que la acumulación de cableado no solo afecta a la estética urbana, sino que también puede comprometer la seguridad de los vecinos

Toledo

El Partido Popular de Escalona ha denunciado el preocupante estado de abandono que presenta el cableado eléctrico y de telecomunicaciones en numerosas calles del municipio. Según la formación, en distintos puntos del casco urbano pueden observarse acumulaciones de cables, líneas antiguas sin retirar, ... empalmes improvisados y tramos que cuelgan a alturas inadecuadas, lo que genera una imagen de desorden impropia de la localidad.

