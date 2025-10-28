El PP de Consuegra reclama al Ayuntamiento la compra de la Casa de la Tercia para garantizar su conservación

El Partido Popular de Consuegra ha reclamado al Ayuntamiento de esta localidad toledana la compra de la histórica Casa de la Tercia, con el fin de preservar uno de los edificios más emblemáticos del municipio y garantizar su uso público como espacio cultural, ... patrimonial y social.

La propuesta, registrada el pasado 23 de octubre para su debate en pleno, plantea que el inmueble -antiguo Palacio Prioral de la Orden de San Juan- sea adquirido por el Consistorio como medida de protección y puesta en valor. El portavoz del Grupo Municipal Popular, José Manuel Quijorna, ha asegurado que la Casa de la Tercia constituye «una pieza clave del patrimonio histórico de Consuegra y de toda la provincia de Toledo», y ha advertido de que «no actuar a tiempo supondría poner en riesgo siglos de historia y memoria colectiva».

Construida en el siglo XVI sobre restos romanos y con vestigios árabes en sus cimientos, la Casa de la Tercia fue durante siglos sede administrativa, contaduría, cárcel y archivo del Priorato de San Juan, además de un punto estratégico en la vida económica y social de la villa. En su interior aún se conservan espacios que testimonian el paso de las distintas culturas que dieron forma a Consuegra.

«Hablamos de un edificio que no solo tiene valor arquitectónico, sino un valor simbólico y sentimental incalculable», ha subrayado Quijorna, quien ha recordado que «la Casa de la Tercia forma parte de la identidad consaburense y representa el alma de un pueblo que siempre ha sabido proteger su historia».

«Testigos de la historia de Consuegra»

El portavoz popular ha destacado que la posible adquisición del inmueble daría continuidad a una estrategia patrimonial iniciada por el Ayuntamiento en los años sesenta, «con el objetivo de adquirir todos los elementos esenciales testigos de la historia de Consuegra». «Una estrategia que permitió al consistorio adquirir de manos privadas emblemas del municipio tan importantes como los molinos, el castillo e incluso el propio cerro en donde se asientan», ha señalado.

Por todo ello, los populares han presentado una moción que insta al Ayuntamiento a impulsar la compra del edificio, una actuación que, según Quijorna, «no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión en el futuro de Consuegra», capaz de generar actividad económica, atraer visitantes y fortalecer el orgullo local. «Recuperar la Casa de la Tercia significa abrir una puerta al desarrollo cultural y social del municipio», ha añadido.

El portavoz del PP se ha mostrado convencido de que el proyecto puede convertirse en un ejemplo de colaboración institucional y de participación ciudadana, y ha confiado en que todas las fuerzas políticas «se unan en un propósito común que trasciende ideologías: proteger la historia y la esencia de Consuegra».

«Cada piedra de la Casa de la Tercia guarda parte de nuestra memoria. Si la dejamos caer, perderemos algo más que un edificio; perderemos una parte de nosotros», ha concluido Quijorna.