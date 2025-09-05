El PP acusa a Page de «pasar completamente» de los servicios públicos como atestigua el colegio de Santa Cruz del Retamar Su alcalde, Ángel Martín, avanzó que el próximo lunes los padres, alumnos, el AMPA, el Consejo Escolar, el Ayuntamiento y vecinos del municipio se manifestarán frente al Palacio de Fuensalida para reclamar al presidente una «solución inmediata»

El portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha denunciado que la situación del Colegio de Santa Cruz del Retamar «certifica que Emiliano García-Page pasa completamente de las deficiencias de los servicios públicos» y demuestra su «desidia, dejadez y pasotismo» hacia los problemas reales de la comunidad autónoma.

En una rueda de prensa junto al alcalde del municipio, el también popular Ángel Martín, Serrano recordó que «Page y su Gobierno llevan 10 años engañando a los castellanomanchegos con promesas incumplidas y poniendo excusas, mientras alumnos y profesores de Santa Cruz del Retamar siguen soportando unas condiciones indignas, que ni siquiera cumplen la normativa básica».

El diputado regional aseguró que el abandono de este centro es «un ejemplo clarísimo de la política de Page, con 10 años prometiendo y 10 años incumpliendo».

Manifestación en Fuensalida

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz del Retamar, Ángel Martín, avanzó que el próximo 8 de septiembre padres, alumnos, el AMPA, el Consejo Escolar, el Ayuntamiento y vecinos del municipio se manifestarán frente al Palacio de Fuensalida, en Toledo, para reclamar al presidente regional una solución inmediata.

Martín detalló las dificultades que viven a diario alumnos y profesores. Explicó que el centro se divide en dos partes: el edificio original, de 1932, «lleno de deficiencias», y otra improvisada en la Casa de la Cultura, «donde los niños hacen educación física y recreo en plena calle, donde pasan coches y se han visto obligados a apartarse para no ser atropellados. Llevamos cinco años soportando esto y los padres ya no pueden más».

El alcalde denunció que las aulas se han improvisado con tabiques de pladur, que los baños presentan grietas apuntaladas desde hace años y que «incluso un alumno en silla de ruedas ha tenido que ser atendido detrás de un biombo en un pasillo por falta de espacio». Añadió que «es indigno y peligroso. Hablamos de dignidad, no de caprichos, y no podemos seguir con niños dando clase en pasillos, con rampas improvisadas o teniendo que desplazarse 800 metros por la calle para ir al comedor».

Martín recalcó que el Ayuntamiento ha puesto siempre a disposición los terrenos necesarios desde 2020, resolviendo los trámites pese a las limitaciones de un municipio pequeño, pero «siempre aparece una nueva traba. Lo que falta es voluntad política para construir el nuevo colegio», afirmó.