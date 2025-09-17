Polémica en Torrijos por el cartel de La Sementera, ilustración realizada con Inteligencia Artificial

El cartel de las fiestas de La Sementera de Torrijos, para el que se convoca un concurso, ha generado este año cierta polémica al estar la ilustración realizada con Inteligencia Artificial (IA).

El diseño titulado 'Vive la Feria', obra de Alejandro García Villa, ha sido el elegido para representar el espíritu, la tradición y la alegría de las ferias y fiestas de la Sementera 2025, y según fuentes municipales ha sido muy difícil elegir entre tantas propuestas «increíbles y creativas».

El debate se ha generado en las redes sociales donde muchos vecinos y otros ciudadanos están criticando el hecho de que la IA se haya «colado un vez más en un concurso de ilustración» y se preguntan cómo las instituciones deben esquivar estos problemas.

Algunos de los que opinan aseguran que tienen claro que es fraude hacer pasar por propia una imagen generada por un programa . «Es un fraude contra la propiedad intelectual, las base deben recoger la prohibición del uso de IA, trasciende lo legal y llega a un plano más ético; es como si alguien trajera una tortilla de Mercadona a un concurso de tortillas«.

«Qué vergüenza, se premia dar instrucciones a una IA«, «Presentar los carteles para que lo decida el pueblo el que mas le guste», «Mira que hay participantes y eligen una IA» o incluso una recomedación, «el próximo presupuesto del pueblo, con IA, lo mismo es mejor que lo que hacéis», son algunos de los comentarios en contra, aunque el diseño ganador también gusta a otros tantos ciudadanos.

El alcalde de Torrijos, Andrés Martín, ha manifestado a ABC, que un jurado integrado por siete personas de los tres partidos representados en el ayuntamiento (PP, Vox y PSOE), ha elegido la obra ganadora, «la que más les gustó», y matiza que las bases no recogen que no pueda utilizarse la herramienta de Inteligencia Artificial, «no lo prohíben y además, el autor ha retocado después el cartel introduciendo otros elementos como la iglesia y el ayuntamiento», explica.

El municipio recupera los encierros después de más de 30 años Las fiestas de La Sementera, que se celebran del 24 al 28 de septiembre, recuperan después de más de 30 años, los encierros, según ha indicado a ABC el alcalde de Torrijos, Andrés Martín. El encierro será a las nueve de la mañana del sábado 27 de septiembre, con cuatro novillos y una vaca. El inicio será en la calle Puente, continuará por la calle Lucero y la avenida de la Plaza de Toros y finalizará en el coso. A continuación, en el mismo lugar, habrá suelta de vaquilla y bueyada infantil. En la programación de las fiestas de La Sementera tienen cabida otros festejos taurinos como el viernes 26 por la noche, que se celebrará un concurso de recortes organizado por 'El arte de Castilla-La Mancha' en colaboración con el Ayuntamiento de Torrijos. Y el domingo, a las 17:30 horas, corrida de toros con Antonio Ferrera, José Garrido y Álvaro Alarcón.