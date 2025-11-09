Suscribete a
Pepino y Añover, municipios toledanos más beneficiados por las ayudas del Gobierno por la dana de 2024

La provincia de Toledo recibirá 2.710.749,81 euros para reparar infraestructuras

Un centenar de municipios de Castilla-La Mancha recibirán del Gobierno más de 31 millones para obras de reparación de la dana

Las infraestructuras municipales podrán repararse con las ayudas del Gobierno de España
Las infraestructuras municipales podrán repararse con las ayudas del Gobierno de España
Mercedes Vega

Toledo

El Gobierno de España subvencionará con más de 2,7 millones de euros a 32 localidades de la provincia de Toledo para que lleven a cabo obras de reparación de infraestructuras municipales dañadas por la dana de octubre de 2024.

Pepino es el municipio ... más beneficiado con 428.285, 26 euros, seguido por Añover de Tajo con 380.832,17 euros, y Miguel Esteban con siete proyectos que se llevarán 274.315,12 euros, el 50 por ciento del total de las pérdidas. Urda, con dos obras y una subvención de 159.899,4 y Sonseca, con cuatro reparaciones por importe de 149.704,72 euros.

