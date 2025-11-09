Pepino y Añover, municipios toledanos más beneficiados por las ayudas del Gobierno por la dana de 2024

El Gobierno de España subvencionará con más de 2,7 millones de euros a 32 localidades de la provincia de Toledo para que lleven a cabo obras de reparación de infraestructuras municipales dañadas por la dana de octubre de 2024.

Pepino es el municipio ... más beneficiado con 428.285, 26 euros, seguido por Añover de Tajo con 380.832,17 euros, y Miguel Esteban con siete proyectos que se llevarán 274.315,12 euros, el 50 por ciento del total de las pérdidas. Urda, con dos obras y una subvención de 159.899,4 y Sonseca, con cuatro reparaciones por importe de 149.704,72 euros.

Le sigue de cerca en ingresos de ayudas la localidad de Madridejos con 148.485 euros para dos reparaciones, Escalonilla, con 134. 431, 87 euros, Torrijos con 133.111,52 euros (tres obras) y La Villa de Don Fadrique con 114.648, 34 euros para cinco arreglos. Noticia Relacionada El Gobierno central destina 40 millones de euros a las reparaciones de la dana en Albacete ABC Tolón ha señalado que Diputación recibirá 13,3 millones de euros «para intervenciones relacionadas con carreteras y la red viaria, arreglos en las redes de saneamiento y caminos« Después le sucede Gálvez, con 108.359,29 euros destinados a cinco obras, Cobeja recibirá en subvenciones para tres proyectos un total de 96.227,35 euros y Argés, con 77.231,53 euros para seis reparaciones. Santa Olalla, con dos obras y una subvención de 48.211, 22 euros ocupa la decimotercera posición, población seguida en subvenciones por La Puebla de Montalbán, con 35.472,64 euros para tres obras. Además el Ayuntamiento de Huecas recibirá una ayuda de 15.000 euros; San Martín de Pusa, 2.816, 61 euros; Mohedas de la Jara, 13.152,91 euros; Cobisa, 45. 828,36; Valdeverdeja con 13.715,04 euros; Torrico, con 10.496,75 euros; La Calzada de Oropesa, 22.475, 75 euros y Las Ventas de San Julián tendrá una subvención de 9.468, 25 euros. También tendrán subvenciones Portillo de Toledo (10.000 euros); Carmena (10.746,55 euros), Las Herencias (19.993,73 euros); Nambroca (27.330,87 euros); Cuerva (11.950,55 euros); Consuegra (96.257,31 euros); Segurilla (23.878,25 euros); Villarrubia de Santiago ((49.474,77 euros); Pantoja (24.070, 30 euros) y Numancia de la Sagra, con 14.878, 38 euros. Gudalajara, Albacete y Cuenca Otras tres provincia de Castilla-La Mancha también recibirán subvenciones para obras de reparación o restitución de infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular en el territorio damnificado por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Más de un millón y medio de euros llegarán a 21 localidades de la provincia de Guadalajara; 13,3 millones de euros para 11 localidades de la provincia de Albacete; y 13,5 millones de euros para 40 localidades de la provincia de Cuenca.

