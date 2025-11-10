Suscribete a
ABC Premium

Pelahustán (Toledo) recupera a sus Moharraches: una mascarada ancestral prohibida hace 300 años

Esta tradición volverá a las calles del municipio toledano el 29 de noviembre con el apoyo de la Diputación de Toledo y gracias a la implicación de un grupo de vecinos

Pelahustán recupera su memoria solidaria: un homenaje a los niños de la inclusa acogidos durante más de 70 años

El vicepresidente de la Diputación, Joaquín Romera, el alcalde de Pelahustán, Roberto García, el teniente de alcalde, Isabelo Herreros, y el impulsor del proyecto, Ramón González, ha presentado el renacer de esta tradición ancestral
El vicepresidente de la Diputación, Joaquín Romera, el alcalde de Pelahustán, Roberto García, el teniente de alcalde, Isabelo Herreros, y el impulsor del proyecto, Ramón González, ha presentado el renacer de esta tradición ancestral

F. F.

Toledo

Durante siglos, el eco de los cencerros y las máscaras de corteza había desaparecido de las calles de Pelahustán. Solo el recuerdo de los mayores y algunas notas en viejos archivos hablaban de unos personajes misteriosos -los Moharraches- que recorrían el pueblo ... en invierno, entre San Andrés y San Blas, anunciando la fiesta, ahuyentando los malos espíritus y celebrando la vida. Hoy, casi trescientos años después de su prohibición, esa mascarada ancestral ha vuelto a despertar en la Sierra de San Vicente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app