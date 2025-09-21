Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Starmer anuncia que el Reino Unido «reconoce formalmente el estado de Palestina»

'Patios Vivos', un programa de la Diputación de Toledo para fomentar el contacto de los escolares con la naturaleza

Se llevará a cabo en los centros educativos que sean seleccionados -un máximo de 30- durante tres días a la semana

&#039;Patios Vivos&#039;, un programa de la Diputación de Toledo para fomentar el contacto de los escolares con la naturaleza
Diputación

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Diputación de Toledo va a poner en marcha una novedosa iniciativa para fomentar el contacto de los escolares de la provincia con la naturaleza: el Programa de Educación Ambiental 'Patios Vivos', que se llevará a cabo en los centros educativos de la provincia adheridos al programa internacional Ecoescuelas.

El programa tiene previsto llevarse a cabo en un máximo de 30 centros educativos durante los meses de diciembre de 2025 y enero y febrero de 2026, los martes, miércoles y viernes lectivos.

La diputada Marina García explica que, como muestran muchos estudios, el contacto cotidiano con la naturaleza mejora la salud de la población escolar, ayudando a mejorar su capacidad para concentrarse y para aprender, además de su estado emocional. «Puesto que los niños pasan buena parte del día en los centros educativos, es importante que en ellos haya un entorno saludable y en contacto con la naturaleza», afirma.

«Este programa está pensado precisamente para fomentar ese relación cotidiana de los niños con la naturaleza. Una iniciativa que nos permitirá proporcionar a los centros educativos elementos para fomentar la naturalización del patio escolar, a la vez que sensibilizamos a la comunidad educativa sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad y sus problemas», ha añadido la diputada.

¿Cómo se puede participar?

Los centros educativos interesados en participar podrán formalizar la solicitud a partir del 22 de septiembre y dispondrán de 20 días naturales para hacerlo a través de un formulario que estará disponible en la sección de Medio Ambiente de la página web de la Diputación de Toledo: www.diputoledo.es.

El personal del Servicio de Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural de la Diputación realizará la valoración de todas las recibidas, otorgando la puntuación correspondiente y estableciendo el orden de los centros educativos admitidos.

La duración de la actividad será de dos a tres horas por centro educativo. No obstante, el horario establecido se podrá modificar excepcionalmente, siempre y cuando haya sido notificado por el centro educativo y consensuado con el servicio de Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural.

La participación en el programa será gratuita para los centros educativos interesados, ya que la Diputación de Toledo asumirá los gastos correspondientes al personal, desplazamientos y material. A cada centro educativo en el que se lleve a cabo el programa se le hará entrega de un kit de biodiversidad compuesto por una caja nido y un comedero para aves, un hotel de insectos, un árbol y varias plantas aromáticas.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app