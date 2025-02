El padre acusado de asesinar a su hijo: «Yo no tenía intención de clavarle el cuchillo»

Duele escuchar en la sala de audiencias a una madre, emocionada a veces, contar cómo su hijo de 35 años murió delante de ella, Liliana. Fue a manos de su propio padre y por una cuchillada de cuatro centímetros en el corazón. Conmueve oír también a su compañera sentimental, Mónica, aguantando el tipo cuando relata cómo vio expirar a su pareja, Sorín, después de tambalearse unos pasos hasta caer desplomado en el suelo del patio.

Y te hace pensar qué le pudo llevar a un progenitor, Nicu Postolachi, a quitar la vida a su vástago la noche del 11 de octubre de 2020 en una casa con dos pisos independientes propiedad de los padres. Ellos vivían en el bajo, con una entrada independiente, mientras que Sorín y Mónica, en la planta de arriba, con sus dos retoños, de 4 y 6 años. «No tenía ninguna intención de matarlo. Yo empujé la puerta y él, probablemente, se clavó el cuchillo«, se excusó este martes el procesado, rumano, quien sólo contestó a las preguntas de su abogado.

El letrado defiende como homicidio imprudente la calificación de asesinato de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, que se quedaron con las ganas de interrogar al reo. Por eso su declaración fue breve, rozando apenas los cinco minutos, en la sala noble de la Audiencia Provincial de Toledo. Allí, un jurado popular se juzga los hechos que ocurrieron la víspera de la Virgen del Pilar de hace tres años en un domicilio de Santa Cruz del Retamar cuando las manecillas del reloj se acercaban a la medianoche.

Nicu, que tiene el derecho a no decir la verdad, contó su versión con un español deficiente: «Yo estaba dormido porque estaba borracho. Llamaron a la puerta y, cuando abrí, él entró como un toro; me golpeó con la muleta en la garganta, en los dientes... Le dije que se fuera, porque yo no quería acercarme a él, yo era muy inferior...». Que entonces se dirigió a la cocina y cogió un cuchillo «para decirle que se fuera». Pero que «él vino otra vez a atacarme, yo empujé la puerta y él probablemente se clavó el cuchillo. Yo no tenía ninguna intención de matarlo«. Sin embargo, los testimonios de su esposa y de Mónica contradicen el relato de Nicu sobre el fallecimiento violento de su hijo, que se movía con muletas por una hernia discal.

Ambas declararon detrás de un biombo blanco, alejadas de la mirada del inculpado, quien se encontraba sentando solo a tres metros. Mónica contó que ella y Sorín tenían una «relación buena» con Nicu, pero que «en ocasiones» cambiaba su comportamiento: «Se enfadaba y no sabíamos el motivo». Como el ambiente no era el mejor, «porque siempre estaba regañando con Liliana» y les decía que se fueran del piso, la pareja buscaba una vivienda de alquiler después de dos años conviviendo con los suegros en el mismo edificio.

Pero todo se vino al traste el fatídico 11 de octubre de 2020. Sobre las once de la noche, decidieron dejar una barbacoa, que estaban disfrutando en casa de unos amigos a dos minutos en coche, y se acercaron al domicilio familiar. La madre de Sorín les había enviado unos mensajes informando de que Nicu, que ya había sido condenado por pegarla, estaba agresivo otra vez.

Mónica aseguró que su suegro recibió a su pareja gesticulando con las manos, desafiándole para que entrara en la casa, «como si lo estuviera esperando». Luego se empujaron ligeramente mientras Sorín pedía que dejara en paz a su madre y Liliana intentaba poner paz. Hasta que Nicu se marchó a la cocina y cogió un cuchillo, algo que, dijeron, ya había hecho en otras ocasiones. «Sorín no se esperaba que lo matara porque él siempre me había dicho que su padre nunca le haría daño», manifestó Mónica en la sala. «Vi el momento en que levantó el cuchillo y fue solo un golpe. Sorín no tuvo tiempo de defenderse», aseguró.

«Me ha apuñalado, me voy a morir, ya no veo nada», expelió Sorín a su madre, según Mónica, mientras daba unos pasos y caía al suelo en el patio. «Yo le dije que había matado a su hijo», reprodujo Liliana delante del tribunal, y Nicu respondió de una forma seca y repetitiva: «Sí, ya está».

Ni Mónica ni Liliana vieron síntomas de embriaguez en Nicu, quien se dedicó a meter ropa y las escrituras de la vivienda en una maleta, esperando la llegada de la Guardia Civil, que lo detuvo. «Lo tenía todo preparado», afirmó Mónica. «Había dicho muchas veces que quería matarlo», aseveró Liliana, que no vio la puñalada mortal, pero no se le olvida las palabras que su esposo dirigió a su hijo con el cuchillo en la mano: «¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar!». Ahora Nicu se enfrenta a 25 años de prisión por un delito de asesinato, aunque su letrado defiende que fue un homicidio imprudente.