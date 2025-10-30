Olías del Rey (Toledo) estrena columbario y nuevas tumbas en el cementerio municipal

La alcaldesa de Olías del Rey, Charo Navas, junto al concejal de Urbanismo y Asuntos Generales, José Manuel Ferreiro, ha visitado esta semana el Cementerio Municipal para supervisar las actuaciones realizadas recientemente en el recinto, con motivo de la proximidad del 1 de ... noviembre, festividad de Todos los Santos.

Durante la visita, como han informado en nota de prensa desde el Consistorio, ambos responsables municipales han comprobado el resultado de las obras de mejora y ampliación llevadas a cabo por el Ayuntamiento, que incluyen la instalación de un nuevo columbario con capacidad para 96 urnas funerarias y la construcción de 12 nuevas tumbas, cada una con una capacidad de tres cuerpos, por lo que el total de nuevos espacios asciende a 36, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales del municipio.

La alcaldesa, Charo Navas, ha destacado que «en estas fechas tan señaladas, en las que todos recordamos con especial cariño a nuestros seres queridos, es importante que nuestro cementerio sea un espacio cuidado, digno y preparado para acoger a las familias de Olías del Rey con respeto y serenidad».

Asimismo, Navas ha subrayado el compromiso del equipo de Gobierno con el mantenimiento y la mejora continua del camposanto municipal, recordando que «seguiremos trabajando para garantizar que este espacio, tan ligado a la memoria colectiva de nuestro pueblo, mantenga las mejores condiciones de conservación y accesibilidad».

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Olías del Rey continúa su apuesta por mejorar los servicios públicos y las infraestructuras municipales, respondiendo a las demandas vecinales y preservando los espacios de valor histórico y emocional para la localidad.