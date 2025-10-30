Suscribete a
Olías del Rey (Toledo) estrena columbario y nuevas tumbas en el cementerio municipal

El Ayuntamiento amplía y adecua las instalaciones para ofrecer un espacio digno y accesible

La alcaldesa y el concejal de Urbanismo, esta semana, en el cementerio municipal
La alcaldesa de Olías del Rey, Charo Navas, junto al concejal de Urbanismo y Asuntos Generales, José Manuel Ferreiro, ha visitado esta semana el Cementerio Municipal para supervisar las actuaciones realizadas recientemente en el recinto, con motivo de la proximidad del 1 de ... noviembre, festividad de Todos los Santos.

