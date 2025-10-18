Olías del Rey en Toledo blinda su patrimonio contra las termitas subterráneas

El Ayuntamiento de Olías del Rey colabora con la Hermandad de Santa Bárbara y la parroquia de San Pedro que han impulsado la puesta en marcha de un importante proyecto de conservación en este emblemático monumento del municipio. Los trabajos se centran en ... la protección tanto de la ermita, como del retablo de este templo frente a la plaga de termitas subterráneas que amenazaba con deteriorar este bien patrimonial.

La intervención, adjudicada a la empresa especializada ARTERMES S.L., consiste en la instalación de una serie de cebos frente a las termitas subterráneas, con una garantía de cinco años. Este sistema es respetuoso, seguro y está homologado por la Dirección General de Salud Pública.

En total, como informaban desde el Ayuntamiento en nota de prensa, se han instalado 32 estaciones de monitorización y control en diferentes puntos estratégicos de la ermita, como el perímetro interior y exterior de la planta baja, las zonas de especial valor patrimonial como el retablo y el mamperlán, en la cripta y en el entorno exterior del edificio, próximo al muro del testero y al cementerio municipal.

Más de 8.000 euros

Los trabajos se están desarrollando en tres fases: inspección e instalación, control de la colonia y por último, mantenimiento, con un total de 12 visitas técnicas durante el periodo de vigencia del contrato. La inversión asciende a 8.638 euros (IVA no incluido), con cargo compartido entre la hermandad y el apoyo del Consistorio a través de la línea de ayudas a las tradiciones y a la conservación del patrimonio, impulsada por el Gobierno municipal.

La alcaldesa de Olías del Rey, Charo Navas, ha destacado que este proyecto «es una muestra del compromiso del Ayuntamiento con la conservación de nuestro patrimonio. La ermita de Santa Bárbara no solo es un símbolo religioso, sino también un espacio de identidad histórica y cultural que debemos preservar».

Con esta actuación, Olías del Rey refuerza su apuesta por la defensa del patrimonio cultural, asegurando la transmisión de sus raíces históricas a las generaciones futuras.