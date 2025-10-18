Suscribete a
Olías del Rey en Toledo blinda su patrimonio contra las termitas subterráneas

La alcaldesa Charo Navas subraya la importancia de la ermita como símbolo histórico y cultural

Un técnico revisa el retablo acompañado del párroco y representantes municipales
Un técnico revisa el retablo acompañado del párroco y representantes municipales

El Ayuntamiento de Olías del Rey colabora con la Hermandad de Santa Bárbara y la parroquia de San Pedro que han impulsado la puesta en marcha de un importante proyecto de conservación en este emblemático monumento del municipio. Los trabajos se centran en ... la protección tanto de la ermita, como del retablo de este templo frente a la plaga de termitas subterráneas que amenazaba con deteriorar este bien patrimonial.

