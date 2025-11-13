Olías del Rey recibe la mayor inversión de Toledo para lograr una educación infantil gratuita

El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, y la alcaldesa de Olías del Rey (Toledo), Charo Navas, han destacado el compromiso de los gobiernos regional y municipal con la educación infantil en la localidad que va a recibir en el presente curso ... 2025-2026 la mayor inversión en la provincia de Toledo para la implantación de la gratuidad de plazas de 2-3 años.

Son 92.700 euros los que el Gobierno de Castilla-La Mancha destinará a garantizar la gratuidad en este tramo de educación infantil en Olías del Rey, una medida que refuerza la apuesta del Gobierno que dirige Charo Navas por la educación pública de calidad, la igualdad de oportunidades y la conciliación familiar con medidas y acciones de apoyo a las familias para las que cuenta con el apoyo de la Junta de Comunidades.

Así lo han resaltado en nota de prensa José Gutiérrez y Charo Navas durante la visita del delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes en la que se ha puesto en valor la importancia de esta medida que permitirá seguir ampliando la red de escuelas infantiles públicas y gratuitas en Castilla-La Mancha.

«Esta inversión supone un respaldo muy importante al trabajo que venimos desarrollando desde el Ayuntamiento para mejorar los servicios educativos y favorecer la conciliación familiar y laboral», ha señalado la alcaldesa, quien ha añadido que «Olías del Rey es un municipio en crecimiento y garantizar la educación gratuita desde las edades más tempranas es una apuesta de futuro para nuestras familias y para la igualdad de oportunidades».

Por su parte, el delegado provincial ha subrayado que «este impulso del Gobierno de García-Page a la educación infantil va a permitir acercar una escuela infantil pública y gratuita a menos de 15 minutos de cada hogar» y, además, «va a contribuir a generar empleo y cohesión en toda la provincia de Toledo».

Olías del Rey es un buen ejemplo del impulso y avance educativo que ha experimentado la educación en la provincia de Toledo, tal y como ha quedado patente durante el encuentro mantenido por Gutiérrez y Navas que les ha permitido repasar las distintas actuaciones en materia educativa que han dado un vuelco a las enseñanzas en Olías en los últimos ocho años.

Compromiso con la educación

En este sentido, la alcaldesa ha recordado que «el Ayuntamiento de Olías del Rey ha llevado cabo diversas actuaciones de mantenimiento y puesta a punto de los centros educativos de cara al inicio del curso escolar, reforzando así el compromiso municipal con la calidad y seguridad de los espacios educativos».

Además, Navas y Gutiérrez han resaltado un proyecto de gran importancia para el municipio como es el nuevo CEIP 'Margarita Salas Falgueras' que construye la Junta de Comunidades en la zona sur, una infraestructura que ampliará la oferta educativa y responderá a las necesidades de las familias de Olías del Rey.

La alcaldesa explicó al delegado provincial de Educación que, en paralelo, el Ayuntamiento mantiene activa su apuesta por la conciliación y los servicios de apoyo educativo, social y familiar a través de programas que favorecen la igualdad de oportunidades y la atención a la infancia.

Con esta nueva inversión autonómica y el respaldo municipal en materia educativa, «Olías del Rey consolida su liderazgo en políticas de educación y bienestar familiar, reafirmando su papel como municipio de referencia en a la comarca de la Sagra y en la provincia».