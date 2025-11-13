Suscribete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
El Colegio de la Abogacía: «No es normal, y diríamos lo mismo si en vez de 'pareja de' fuera 'esposa de'»

Olías del Rey recibe la mayor inversión de Toledo para lograr una educación infantil gratuita

Con el apoyo de la Junta, el municipio consolida su liderazgo en políticas de bienestar y conciliación familiar y su posición como municipio de referencia en la comarca

Olías del Rey acogerá una jornada del programa 'Poderosas CLM 2025' con la deportista Ana Furia

Juicio a Álvaro García Ortiz, en directo: informes finales de acusación, Fiscalía y defensa y última hora hoy

La alcaldesa y el delegado provincial, junto a concejalas y responsables educativas del municipio
La alcaldesa y el delegado provincial, junto a concejalas y responsables educativas del municipio ABC

ABC

Toledo

El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, y la alcaldesa de Olías del Rey (Toledo), Charo Navas, han destacado el compromiso de los gobiernos regional y municipal con la educación infantil en la localidad que va a recibir en el presente curso ... 2025-2026 la mayor inversión en la provincia de Toledo para la implantación de la gratuidad de plazas de 2-3 años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app