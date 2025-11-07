Suscribete a
Olías del Rey premia a los más 'tapeadores' en su vigésima Ruta de la Tapa

Descubre las fechas clave para no perderte la oportunidad de degustar las tapas más originales

Olías del Rey en Toledo invierte en la mejora de la seguridad vial escolar

Los hosteleros del municipio, junto a la alcaldesa y la concejala de Cultura
Los hosteleros del municipio, junto a la alcaldesa y la concejala de Cultura

ABC

Toledo

El Ayuntamiento de Olías del Rey, junto a los hosteleros y hosteleras del municipio, ha presentado la vigésima edición de la Ruta de la Tapa, una cita gastronómica ya consolidada en el calendario local que tendrá lugar los próximos dos fines de semana, es ... decir, los días 7, 8 y 9, y 14, 15 y 16 de noviembre.

