Olías del Rey premia a los más 'tapeadores' en su vigésima Ruta de la Tapa

El Ayuntamiento de Olías del Rey, junto a los hosteleros y hosteleras del municipio, ha presentado la vigésima edición de la Ruta de la Tapa, una cita gastronómica ya consolidada en el calendario local que tendrá lugar los próximos dos fines de semana, es ... decir, los días 7, 8 y 9, y 14, 15 y 16 de noviembre.

Durante estos dos fines de semana consecutivos, como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, vecinos, vecinas y visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de tapas al precio de 2,50 euros, elaboradas especialmente para la ocasión por los establecimientos participantes tanto en el casco, como en la zona sur.

En esta XX edición, ocho bares y restaurantes de Olías del Rey ofrecerán propuestas originales que combinan innovación y tradición. Como cada año, la ruta incluye un sorteo de tres premios en metálico entre las personas que completen su cartilla de participación degustando las distintas tapas y depositándola en las urnas habilitadas: un primer premio dotado con un vale de 250 euros, un segundo de 200 euros y un tercero de 150 euros.

Los premios podrán canjearse en los establecimientos hosteleros participantes, reforzando así el impacto directo sobre la economía local.

Apoyo a la hostelería local

La alcaldesa de Olías del Rey, Charo Navas, ha destacado que esta iniciativa «refleja el compromiso del Ayuntamiento con el impulso del comercio y la hostelería local, dos sectores clave para la dinamización económica y social del municipio».

Asimismo, Navas ha subrayado que «la Ruta de la Tapa es ya una tradición muy esperada, que cada año se reinventa para ofrecer nuevas experiencias gastronómicas y seguir atrayendo visitantes».

El Ayuntamiento sufraga íntegramente la cartelería, promoción y premios de esta XX edición, reafirmando su apoyo a las empresas locales y a la creación de propuestas que fomentan la participación ciudadana.

Con veinte años de trayectoria, la Ruta de la Tapa de Olías del Rey se ha convertido en un referente provincial en promoción gastronómica y en un ejemplo de colaboración público-privada para la revitalización del tejido económico local.