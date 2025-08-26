Ocaña defiende la construcción del instituto como mejor solución para la oferta educativa en la comarca

La construcción de un instituto en Ocaña responde al compromiso del actual Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page y el ayuntamiento que, ante el crecimiento de población de la localidad y de los municipios de su área de influencia se comprometió a la apertura de un nuevo centro que diese solución a este problema.

La elección de Ocaña responde a criterios objetivos basados en el número de habitantes de la localidad que, en la última década -con el último dato de INE publicado en 2024- hemos incrementado la población un 34%, lo que supone un crecimiento muy significativo en el número de alumnado; el rol como cabeza de comarca o su ubicación física que le hace más accesible para un mayor número de localidades.

Desde el Ayuntamiento de Ocaña defendemos que la elección de la construcción de nuevas infraestructuras educativas debe responder a criterios objetivos y de pertinencia de cara a la población beneficiaria que respondan a la realidad actual y no puede estar sometida a presiones por un interés particular o a decisiones tomadas en el pasado -acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de junio de 2011- como el alegado desde Noblejas que pudo responder a unas necesidades que no son las de 2025.

Ocaña atiende al alumnado de la comarca con una oferta educativa amplia, tanto para Bachillerato -que cuenta con las diferentes modalidades incluido el Bachillerato de Artes-, como para Formación Profesional, gracias al volumen de alumnado de la comarca, que ha incrementado el número de habitantes en 4.700 desde 2015 y de los cuales, cerca de 3.700 son en nuestro propio municipio. Este hecho es así entendido por la práctica unanimidad de los municipios.

Entendiendo el interés legítimo de todos los municipios por tener todos los servicios en su término municipal, consideramos que ello no puede conllevar al conflicto y enfrentamiento por motivaciones ajenas a buscar lo mejor para el conjunto de la comarca.

Por ello, el Ayuntamiento y el pueblo de Ocaña, seguirá trabajando para que la construcción del instituto anunciado sea una realidad lo antes posible.