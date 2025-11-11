Las obras del nuevo hotel en el Castillo de Maqueda (Toledo) están previstas que finalicen en dos años

El alcalde de Maqueda, Andrés Congosto, ha informado a ABC de que «se piensa que en año y medio o dos años» estén terminadas las obras del nuevo hotel rural que va a hacer la Empresa América de Construcciones y Turismo (Amcotur) en el ... Castillo de Maqueda.

El grupo hotelero canario ha comprado este lunes al Ministerio del Interior el Castillo de Maqueda por 3,25 millones de euros, tras más de una década de intentos frustrados para desprenderse del inmueble. Ahora, Amcotur va a hacer un hotel rural en él, provocando «un gran impacto económico y fijación de población en la zona», tal y como ha asegurado el alcalde de este municipio toledano a ABC.

Congosto ha contado que las negociaciones entre la empresa y el Ministerio comenzaron hace muchos meses, y que se han desarrollado «sin hacer ruido para que las conversaciones dieran sus frutos». «El Ayuntamiento ha tenido conversaciones también, iniciativas y, sobre todo, apoyo y ayuda a la idea que ellos tenían para que esto saliera adelante», ha indicado.

A partir de ahora, Amcotur presentará el proyecto al Ayuntamiento de Maqueda y «nos moveremos para agilizarlo y hacerlo de la manera más rápida posible».

Las murallas seguirán abiertas al público

El alcalde de Maqueda ha explicado que van a modificar el interior de las salas para adaptarlas a un hotel y ha asegurado que la edificación de fuera no se va a modificar. Además, Congosto ha dejado claro que la idea es que sea visitable, es decir, aunque no se sea cliente, «se va a poder pasear y subir por las murallas».

«Es una gran noticia porque intentábamos buscar la manera de encontrar un inversor, activar el castillo y no dejarlo olvidado o abandonado. Quieras o no, con el tiempo todo se va deteriorando, así que hay que conservarlo y darle un uso adecuado», ha deseado.

En este sentido, el alcalde del municipio ha destacado que están «muy contentos» porque han sido años «de muchos altibajos», sobre todo después de descartar el proyecto de albergar en su interior el Museo Nacional de la Guardia Civil y su Archivo Histórico.

«Fue una gran noticia lo del Museo. De hacer al principio solamente el Archivo Nacional, luego se decidió instalar el Archivo y el Museo. Todos estábamos contentos porque iba a tener muchas visitas, se iba a mover económicamente la zona y luego, cuando nos dan la noticia de que ya no se lleva a cabo el museo, fue un bajón», ha expresado Congosto, quien ha afirmado que esta noticia «le da vida al Castillo y atraerá turistas y empleo».