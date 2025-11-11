Suscribete a
Escucha las noticias de este martes 11 de octubre

Las obras del nuevo hotel en el Castillo de Maqueda (Toledo) están previstas que finalicen en dos años

El alcalde del municipio acoge con «gran alegría» la venta a un grupo hotelero canario tras once años de «muchos altibajos»

Interior logra vender el Castillo de Maqueda por 3,25 millones a una cadena hotelera canaria tras once años de intentos fallidos

Castillo de Maqueda (Toledo)
Castillo de Maqueda (Toledo) ABC

FRAN MALARA

TOLEDO

El alcalde de Maqueda, Andrés Congosto, ha informado a ABC de que «se piensa que en año y medio o dos años» estén terminadas las obras del nuevo hotel rural que va a hacer la Empresa América de Construcciones y Turismo (Amcotur) en el ... Castillo de Maqueda.

