El novillero portugués Joao D'Alva sufre una cornada de 10 centímetros en el 'Alfarero de Oro' de Villaseca de la Sagra

ABC Villaseca de la Sagra 10/09/2025 a las 22:39h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

El novillero portugués Joao D'Alva ha sufrido una fuerte cornada en el último festejo del 'Alfarero de Oro' de Villaseca de la Sagra. El luso fue corneado en el final de faena del primero de Cuadri, empitonándolo cuando buscaba cuadrarlo para la suerte suprema.

El novillero ha sufrido una 'cornada en región lumbo-sacra derecha, con orificio de entrada y salida y rotura de la musculatura paravertebral. La cornada es de 10 centímetros de profundidad y 20 de extensión, con entrada y salida.

«Durante la intervención, se ha procedido a limpieza, necroseptomía y control de hemostasia, siendo trasladado al hospital universitario de Toledo«, tal y como reza el parte médico oficial.

Un percance que conmocionó a la plaza en un primer momento por la dureza de la cogida, pero que más tarde reveló un menor grado de gravedad de lo que se vivió en la plaza.