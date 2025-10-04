Noblejas recibirá más de seis millones de euros de fondos europeos para construir una estación comarcal de autobuses

Un proyecto presentado de forma conjunta por los ayuntamientos de Noblejas, Ocaña, Santa Cruz de la Zarza y Villarrubia de Santiago recibirá más de seis millones de euros de fondos europeos Feder para, entre otras actuaciones, construir una estación comarcal de autobuses en Noblejas. Los fondos europeos cubrirán el 85 por ciento del total del proyecto, que asciende a 7,1 millones y beneficiará a unos 25.000 habitantes.

Además de la estación, se contempla: un edificio EDIL en Ocaña; una flota de autobuses eléctricos para conectar los cuatro municipios, con especial atención a los traslados hacia servicios clave como el Centro de Especialidades Médicas; un Polo de Innovación Digital para empresas, comercios y ciudadanía; espacios de formación y empleabilidad, orientados al emprendimiento y la capacitación laboral; transporte a la demanda con vehículos eléctricos, disponible para todos los vecinos; una tarjeta ciudadana comarcal, que permitirá un acceso unificado a los servicios culturales, deportivos, educativos y sociales; y una Agencia de Desarrollo del Territorio, orientada a la planificación conjunta desde una perspectiva ambiental y tecnológica, con el fin de atraer inversiones y empleo de calidad.

Para el alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, la llegada de fondos europeos supone «el reconocimiento a un trabajo colectivo que empezó en Noblejas, pero que solo tiene sentido como un proyecto compartido. Hemos demostrado que la cooperación entre municipios multiplica nuestras oportunidades y que el futuro de la Mesa de Ocaña debe construirse desde la unidad, y pensando en las necesidades de todos los municipios, y no solo de uno».

En nota de prensa, el Ayuntamiento de Noblejas asegura que «si las previsiones se cumplen, a corto plazo habrá más de 1.000 puestos de trabajo que solucionarán los problemas de desempleo y de necesidades sociales de la comarca, y más allá incluso». Y su alcalde añade: «Del éxito de nuestro esfuerzo e iniciativa dependerá que consigamos revertir el fantasma de la despoblación en nuestro territorio, y que los pueblos de la Comarca de Ocaña consoliden y fortalezcan su población para poder subsistir y mimetizar el modelo de Noblejas en cada uno de ellos».

La Transmanchega

Por otro lado, Jiménez recuerda que con este proyecto de la estación comarcal de autobuses «ha ocurrido lo mismo que con la línea de 400KW. Noblejas detectó la necesidad, Noblejas le dio forma y después tuvimos que hacer un ejercicio de pedagogía para el resto de municipios, provocando incluso las visitas al más alto nivel ministerial. Por eso chirría tanto ver ahora como Page se quiere arrogar el éxito de gestiones en materia de infraestructuras energéticas, cuando fuimos los alcaldes de la comarca los que advertimos esta problemática desde el inicio y denunciamos que la único planificación energética era la Transmanchega».