La Aemet avisa de la llegada de una nueva borrasca atlántica a España con fuertes lluvias y tormentas

Noblejas apoyará judicialmente a los vecinos afectados por casos de lista de espera «escandalosos»

El alcalde socialista que se puso en huelga de hambre contra el Gobierno de Page recalca ahora que las listas de espera «matan»

Castilla-La Mancha dispara su lista de espera en dependencia

Ayuntamiento de Noblejas
Ayuntamiento de Noblejas

El Ayuntamiento de Noblejas pondrá en marcha un sistema para que los ciudadanos de la localidad puedan aportar información sobre su situación en los casos prolongados de listas de espera, de cara a localizar aquellos casos que sean «escandalosos» y planteando todo ... su apoyo de cara a enfilar posibles vías judiciales en defensa de sus derechos.

