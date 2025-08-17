Navalmoralejo y La Estrella tienen problemas de agua desde el incendio declarado el pasado lunes

Un camión de la Diputación de Toledo deja en la calle palés con garrafas de agua

Navalmoralejo, el municipio de la Campana de Oropesa en el que se declaró un incendio el pasado lunes, sufre problemas en su red de abastecimiento desde entonces. El fuego quemó algunas bombas de las que tienen en el pozo de captación de agua, por lo que están funcionando al 50%, según manifiestó ayer a ABC el alcalde Juan Carlos Cabello.

«Tenemos agua potable, pero funcionamos al 50% y no sé hasta cuando estaremos así«, reconoce Cabello, que espera una evaluación de los daños y piensa pedir ayuda tanto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como a la Diputación de Toledo.

La piscina municipal permanece cerrada, pues se vació durante el incendio. El agua de estas instalaciones sirvió para llevar las bolsas de agua de los helicópteros que intervinieron en la extinción del fuego. «Estamos priorizando el agua potable para consumo humano; me gustaría decir que la abrimos aunque sea una semana antes de que termine la temporada, pero no puedo asegurarlo», señala el alcalde de este pequeño pueblo con 54 habitantes.

A diez kilómetros de Navalmoralejo, en la comarca de la Jara, La Estrella se encuentran en la misma situación. «Tenemos agua pero ha descendido muchísimo desde el incendio», confiesa la alcaldesa Mónica González.

En este municipio de 275 habitantes están pendientes también de un estudio de valoración de los daños para recuperar cuanto antes y al cien por cien el su servicio de abastecimiento de agua.

La Diputación de Toledo ha movilizado, tras los incendios, dos camiones con garrafas de agua potable para abastecer a los vecinos de Navalmoralejo y La Estrella, los dos pueblos principalmente afectados por el fuego esta segunda semana de agosto, suministrando el abastecimiento básico en los días posteriores al incendio forestal declarado el pasado día 11.

Esta medida urgente, coordinada por el diputado Pedro Díaz, demuestra el compromiso de la institución y su respuesta inmediata ante las necesidades de los municipios, reforzando la atención a los pueblos afectados por las llamas y asegurando que ninguna familia quede desatendida, informó ayer la Diputación.

10.000 litros

La Diputación de Toledo ha hecho llegar a Navalmoralejo y La Estrella más de 10.000 litros de agua donados por la empresa de Aguas del Rosal.

De esta manera, la institución reafirma así su compromiso con los pueblos y los ciudadanos de la provincia, actuando con celeridad y eficacia en situaciones de emergencia y priorizando la protección de las personas, los recursos básicos y la recuperación de los municipios afectados.

El incendio, extinguido en la madrugada del jueves 14 de agosto, calcinó más de 3.250 hectáreas, afectando a términos municipales de Castilla-La Mancha y Extremadura.

La Diputación, en coordinación con Infocam, la UME y el resto de administraciones, colaboró en el despliegue de medios para frenar el avance del fuego y atender a los vecinos evacuados y confinados en Navalmoralejo, La Estrella y Villar del Pedroso (Cáceres).