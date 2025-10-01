Navahermosa moderniza sus infraestructuras con el apoyo de la Diputación de Toledo

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha visitado la localidad de Navahermosa, acompañada por su alcaldesa, María Soledad Ortiz y parte de su equipo de Gobierno, para conocer de primera mano las actuaciones realizadas en el municipio gracias al apoyo económico de la institución provincial. Unas actuaciones necesarias centradas, sobre todo, en la mejora de las infraestructuras y servicios municipales.

Durante la visita, Cedillo ha podido comprobar las mejoras llevadas a cabo en los últimos meses, entre las que destacan la renovación del tejado del Centro Cultural y Social 'La Raña', así como la pavimentación de la calle Carril del Castillo y de la calle Norte, obras financiadas gracias a un convenio de colaboración con la Diputación de Toledo, ha informado en nota de prensa.

Noticia Relacionada Rescatada a una mujer que se había caído al interior de una tumba en Navahermosa (Toledo) E. B. Los bomberos tuvieron que inmovilizar a la mujer sobre un tablero espinal e instalar un sistema de izado con desmultiplicador de carga para garantizar su extracción de la tumba

La presidenta ha subrayado que «la Diputación de Toledo está firmemente comprometida con nuestros municipios, especialmente con los más pequeños, para que puedan seguir avanzando, mejorando sus infraestructuras y los servicios que ofrecen a sus ciudadanos. Apostamos por la vida en nuestros pueblos y en el mundo rural, trabajando para fijar población y garantizar un futuro de oportunidades en toda la provincia».

Durante la visita, Cedillo ha aprovechado para conocer las dependencias municipales, así como las obras ejecutadas gracias al Plan Extraordinario de Inversiones de 2025, que han permitido la renovación integral de la red de alcantarillado, abastecimiento de agua, calzada y aceras de la calle Joaquín García Morato.

Una actuación clave que responde a las demandas vecinales y que refuerza los servicios básicos del municipio. En estas dos actuaciones, la Diputación ha destinado en Navahermosa una inversión cercana a los 150.000 euros: alrededor de 75.000 euros para la renovación de la calle Joaquín García Morato, y una cantidad similar para la rehabilitación del centro cultural y la mejora de las calles Carril del Castillo y Norte.

Todo ello, en el marco de las distintas líneas de colaboración de la institución provincial con los municipios y que incluyen otras inversiones realizadas durante toda la legislatura.

Por su parte, la alcaldesa de Navahermosa ha agradecido el apoyo constante de la Diputación de Toledo, asegurando que «gracias a este respaldo los ayuntamientos pequeños podemos afrontar obras muy necesarias, que suponen un antes y un después para nuestros municipios. Actuaciones que mejoran los servicios, la calidad de vida de los vecinos y nos permiten ofrecer las mejores infraestructuras».