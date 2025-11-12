Suscribete a
ABC Premium

Los municipios de La Sagra toledana debaten sobre la complicada situación de la vivienda

Pantoja acoge un debate sobre la problemática en una de las zonas de más presión urbanística

Sigue la sesión de control al Gobierno en directo

Participantes en la jornada
Participantes en la jornada ABC
Antonio González Jerez

Antonio González Jerez

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Organizadas por las mancomunidades de La Sagra Alta y Baja se celebran este miércoles y jueves en el auditorio de Pantoja las IV Jornadas de Vivienda, en este caso bajo el título 'Construyendo futuro: vivienda y bienestar', con el fin de aportar ideas ... y soluciones a uno de los principales problemas que vive la sociedad actualmente, y más en una comarca como La Sagra toledana, limítrofe con Madrid y con gran desarrollo logístico, económico y demográfico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app