La mujer que confesó haber metido un feto en el congelador de su vivienda y su pareja, detenidos por la Guardia Civil

Vivienda de Alberche del Caudillo donde se produjeron los hechos

La Guardia Civil ha detenido a la mujer de Alberche del Caudillo (Toledo), madre de cuatro hijos menores, y a su pareja sentimental, tras el hallazgo este pasado martes de un feto humano en su vivienda.

Tras la detención, que han confirmado a ABC fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, el juez ha decretado el secreto de las actuaciones y ambos están a la espera de pasar a disposición judicial.

Los hechos ocurrieron en la vivienda habitual de la familia y la ahora detenida confesó haber abortado y posteriormente guardado los restos en el refrigerador. La mujer tiene problemas de adicciones y uno de sus cuatro hijos está bajo la tutela de los servicios sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la espera de un proceso de adopción.