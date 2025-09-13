Suscribete a
La mujer que confesó haber metido un feto en el congelador de su vivienda y su pareja, detenidos por la Guardia Civil

Tras decretarse el secreto de las actuaciones, ambos están a la espera de pasar a disposición judicial

La Junta estaba esperando el nacimiento del bebé para actuar de «forma inmediata»

Vivienda de Alberche del Caudillo donde se produjeron los hechos
Vivienda de Alberche del Caudillo donde se produjeron los hechos ABC
María José Muñoz

Toledo

La Guardia Civil ha detenido a la mujer de Alberche del Caudillo (Toledo), madre de cuatro hijos menores, y a su pareja sentimental, tras el hallazgo este pasado martes de un feto humano en su vivienda.

Tras la detención, que han confirmado a ABC fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, el juez ha decretado el secreto de las actuaciones y ambos están a la espera de pasar a disposición judicial.

Los hechos ocurrieron en la vivienda habitual de la familia y la ahora detenida confesó haber abortado y posteriormente guardado los restos en el refrigerador. La mujer tiene problemas de adicciones y uno de sus cuatro hijos está bajo la tutela de los servicios sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la espera de un proceso de adopción.

