II Muestra Rural de Cerveza Artesana este sábado en Almendral de la Cañada

La delegación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en Talavera de la Reina ha acogido este jueves la presentación de la II Muestra Rural de Cerveza Artesana, que se celebrará este sábado, 30 de agosto en la plaza de Almendral de la Cañada (Toledo), a partir de las 18.00 horas.

Esta iniciativa pretende ser una alternativa para mejorar la de ocio en estas fechas veraniegas con el objetivo de seguir poniendo en valor las zonas rurales, mas concretamente la Sierra de San Vicente.

En la presentación del evento han intervenido el delegado de la Junta en Talavera, David Gomez Arroyo; el alcalde de Almendral de ña Cañada, Marcelino Fernández Motos, y la delegada de la Cámara de Comercio de Toledo en Talavera, Milagros Aceituno.

Todos ellos han valorado la importancia de llevar a cabo estas acciones cada uno de una perspectiva diferente, pero complementaria. El delegado de la Junta ha comentado que esta acción servirá de vertebración para consolidar la economía de la zona mediante el turismo rural, poniendo de relieve el aumento del turismo de interior este año ya que más de 20 expositores participan en la muestra. También ha agradecido al alcalde de Almendral la realización de este tipo de acciones, junto con la Feria Sabores de Pueblo y la Trashumancia, porque gracias a ellas, ha posicionado a Almendral como referente turístico de la Sierra de San Vicente y motor de actividades económicas.

El alcalde ha puesto de manifiesto la importancia de llevar este tipo de eventos a pequeños municipios como Almendral, pues «todos somos ciudadanos con independencia del lugar de nacimiento». También ha comentado que esta muestra contará con una zona infantil con un castillo de agua, que haga las delicias de los más pequeños.

Ha destacado igualmente que participen cerveceras de la provincia y ha agradecido la predisposición a participar en el evento a 'El jardín de la cerveza, lúpulo y amén' con su propio producto y con marcas como Domus, La Sagra, Esperanto y otras.

La muestra tendrá un carácter solidario ya que el restaurante escuela 'Semillas' será el encargado de ofrecer productos elaborados por alumnos de la escuela y todo lo recaudado se destinará a la Fundación Carlos Maldonado, para que pueda continuar con su gran labor solidaria.

Por su parte, Milagros Aceituno ha hecho hincapié en el hecho de que participen «pequeñas grandes empresas» que ofrecen un producto de calidad y que gracias a actuaciones como están se visibilizan y son conocidas por las personas visitantes. También ha ensalzado la implicación pro activa de la Cámara de Toledo en todas iniciativas que consolidan la economía rural y potencian la relación entre administraciones y empresas.

Para finalizar la presentación, el alcalde ha mencionado que se desarrollará una tómbola solidaria a favor de las «chicas del reciclaje», que son las encargadas de adornar las navidades de la localidad con productos reciclados.