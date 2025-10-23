Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet activa el aviso rojo en zonas del norte por la borrasca Benjamín

La 'II Muestra de la castaña' de Navamorcuende aúna este año historia y gastronomía

Se celebrará el 1 de noviembre, día en el que también se conmemora es la fundación de la localidad en 1276 a través de la Carta Fundacional de Alfonso X a Blasco Ximeno

El encantador pueblo de Toledo ideal para hacer senderismo y recoger castañas: produce 700 toneladas cada otoño

El alcalde de Navamorcuende, Armando Pírez, junto al delegado de la Junta en Talavera, David Gómez,
El alcalde de Navamorcuende, Armando Pírez, junto al delegado de la Junta en Talavera, David Gómez, JCCM

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, ha mostrado el apoyo del Gobierno regional a la 'II Muestra de la castaña' que organiza el Ayuntamiento de Navamorcuende (Toledo) y que este año ha querido enriquecer al unir a ... esta jornada la conmemoración de un hecho histórico para la localidad como fue la creación del Señorío de Navamorcuende que se produjo el 1 de noviembre de 1276 a través de la Carta Fundacional de Alfonso X a Blasco Ximeno.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app