Suscribete a
ABC Premium

Muere un trabajador en Illescas al caer desde un elevador en la obra del auditorio

Ha ocurrido este viernes, poco antes de las once de la mañana, y el fallecido tenía unos 40 años

Muere un trabajador en Illescas al caer desde un elevador en la obra del auditorio
ABC

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un trabajador de unos 40 años ha fallecido este viernes tras caer desde un aparato elevador en una obra en el auditorio de Illescas, ubicado en la calle Boadilla.

Según ha informado el Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 ... de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar a las 10.47 horas. Al lugar se ha desplazado una UVI, la Policía Local y la Guardia Civil.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app