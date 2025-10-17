Muere un trabajador en Illescas al caer desde un elevador en la obra del auditorio

Un trabajador de unos 40 años ha fallecido este viernes tras caer desde un aparato elevador en una obra en el auditorio de Illescas, ubicado en la calle Boadilla.

Según ha informado el Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 ... de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar a las 10.47 horas. Al lugar se ha desplazado una UVI, la Policía Local y la Guardia Civil.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión