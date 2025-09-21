Muere un joven de 24 años tras golpearse en la cabeza al tirarse a una piscina en una casa rural de Mora (Toledo)

El joven no pudo ser reanimado por el personal médico que acudió a la casa rural

Un joven de 24 años ha perdido la vida en la noche de este sábado después de golpearse en la cabeza al lanzarse a la piscina de una casa rural situada en la carretera CM-4005, dentro del término municipal de la localidad toledana de Mora.

Según ha informado el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del suceso se recibió minutos antes de la medianoche de hoy domingo.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, un médico de urgencias, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico, pero pese a los intentos de reanimación, nada se pudo hacer por salvar la vida del joven.