Muere un hombre de 58 años tras volcar su tractor en una finca de Villasequilla (Toledo)

Un hombre de 58 años ha fallecido este sábado tras el vuelco del tractor que conducía en una finca agraria situada en la localidad toledana de Villasequilla.

El suceso se produjo alrededor de la cuatro y cuarto de esta tarde, según ha ... informado el Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Bomberos de Toledo y una UVI móvil. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre.

