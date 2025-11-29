Suscribete a
ABC Premium

Muere un hombre de 58 años tras volcar su tractor en una finca de Villasequilla (Toledo)

El accidente se produjo sobre las 16.13 horas en una explotación agraria del municipio toledano. Al lugar acudieron Guardia Civil, Bomberos de Toledo y una UVI

Fallece un joven de 21 años al colisionar su vehículo con un tractor en Valdepeñas

El 112 registró el aviso poco antes de las cuatro y cuarto de la tarde
El 112 registró el aviso poco antes de las cuatro y cuarto de la tarde

ABC

Toledo

Un hombre de 58 años ha fallecido este sábado tras el vuelco del tractor que conducía en una finca agraria situada en la localidad toledana de Villasequilla.

El suceso se produjo alrededor de la cuatro y cuarto de esta tarde, según ha ... informado el Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app