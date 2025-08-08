Muere un hombre de 89 años en una piscina de una vivienda de La Villa de Don Fadrique
Los profesionales sanitarios han realizado maniobras de reanimación sin éxito
Una socorrista rescata a un hombre inconsciente en la piscina municipal de La Villa de Don Fadrique (Toledo)
Un hombre de 89 años ha muerto en la piscina de una vivienda unifamiliar de la localidad toledana de La Villa de Don Fadrique.
El servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha recibido el aviso sobre las 15:00 horas de este viernes desde la vivienda situada en la calle Altozano, donde la víctima estaba flotando en el agua y tenía un golpe en la cabeza.
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil y una UVI, cuyos profesionales sanitarios han intentado reanimar al hombre, pero no ya había muerto.
