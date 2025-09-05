Suscribete a
Muere el conductor de un turismo arrollado por un tren en un paso a nivel sin barrera en Talavera

El accidente, ocurrido a las seis de la tarde, obligó a interrumpir la circulación ferroviaria entre Talavera y Montearagón. Los ocupantes del convoy que circulaba por la línea Madrid-Badajoz, resultaron ilesos

Imagen del paso a nivel sin barreras donde se ha producido el accidente
F. Franco

Toledo

Un hombre ha fallecido este viernes tras ser arrollado el vehículo que conducía por un tren en un paso a nivel sin barrera situado en el kilómetro 123,600 de la línea férrea Madrid-Badajoz, coincidente con el kilómetro 64 de la carretera CM-4000, dentro del término municipal de Talavera de la Reina (Toledo).

Al lugar se desplazaron bomberos de Santa Olalla, efectivos de la Policía Nacional, Policía Local de Talavera, una UVI móvil y una ambulancia convencional, que no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima.

El accidente, ocurrido a las seis de la tarde, obligó a interrumpir la circulación ferroviaria entre Talavera de la Reina y Montearagón.

El tren, tras permanecer detenido durante la intervención de los servicios de emergencia, pudo reanudar la marcha sin que se registraran heridos entre sus 250 pasajeros.

