Muere el conductor de un turismo arrollado por un tren en un paso a nivel sin barrera en Talavera

Imagen del paso a nivel sin barreras donde se ha producido el accidente

Un hombre ha fallecido este viernes tras ser arrollado el vehículo que conducía por un tren en un paso a nivel sin barrera situado en el kilómetro 123,600 de la línea férrea Madrid-Badajoz, coincidente con el kilómetro 64 de la carretera CM-4000, dentro del término municipal de Talavera de la Reina (Toledo).

Al lugar se desplazaron bomberos de Santa Olalla, efectivos de la Policía Nacional, Policía Local de Talavera, una UVI móvil y una ambulancia convencional, que no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima.

El accidente, ocurrido a las seis de la tarde, obligó a interrumpir la circulación ferroviaria entre Talavera de la Reina y Montearagón.

El tren, tras permanecer detenido durante la intervención de los servicios de emergencia, pudo reanudar la marcha sin que se registraran heridos entre sus 250 pasajeros.