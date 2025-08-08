Muere el conductor de un camión de 42 años en un accidente de tráfico en Segurilla

Camino de Cervera, en la localidad de Segurilla, donde se ha producido el accidente

El conductor de un camión de 42 años, cuya identidad responde a las iniciales de J. M. G., ha fallecido este viernes en accidente de tráfico en el municipio toledano de Segurilla, ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha..

El aviso del siniestro al 112 ha sido sobre las 11.02 horas. Se ha producido en el camino de Cervera del municipio, cuando el camión cisterna ha sufrido una salida de vía.

Además de Guardia Civil han acudido al lugar del accidente un equipo médico de urgencias, un helicóptero medicalizado y una ambulancia, que no han actuado porque el conductor ha fallecido en el acto.

El camión cisterna, que transportaba gasoil, no ha sufrido fugas a pesar del accidente, situación que han comprobado los bomberos de Talavera de la Reina., también movilizados por el 112.