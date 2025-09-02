Medios aéreos y terrestres trabajan en las labores de extinción de un incendio declarado en Nambroca

Cuatro medios terrestres y un medio aéreo y 26 efectivos trabajan en las labores de extinción de un incendio forestal declarado en el término municipal de Nambroca (Toledo).

Un agente forestal detectaba las llamas a las 17.00 horas de este martes, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Hasta seis medios y 29 personas han llegado a participar en los trabajos de extinción.