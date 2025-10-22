Suscribete a
Las mancomunidades reivindican su papel de gestores eficientes de los servicios públicos

Esquivias acoge este miércoles y el jueves el primer encuentro regional de estas administraciones que agrupan ayuntamientos

Las mancomunidades de Castilla-La Mancha se ven las caras en Esquivias (Toledo)

Un momento de la jornada celebrada en el Ayuntamiento de Esquivias
Un momento de la jornada celebrada en el Ayuntamiento de Esquivias JCCM

A. González Jerez

Esquivias (Toledo)

Las magníficas instalaciones del Ayuntamiento de Esquivias acogen durante la jornada de este miércoles y mañana jueves el que es el primer encuentro de mancomunidades de la región en toda su historia, con el objetivo fundamental de reivindicar el papel cada vez más ... potente y creciente en la gestión de los servicios públicos que se gestionan a nivel municipal, de manera especial el suministro de agua y la eliminación de residuos, pero cada vez más otros como la vivienda, urbanismo, arreglo de caminos o atención al consumidor y protección civil.

