Suscribete a
ABC Premium
Directo
Liberados los primeros siete rehenes de Hamás
Boletín del día
Escucha las noticias de este lunes 13 de octubre

Las mancomunidades de Castilla-La Mancha se ven las caras en Esquivias (Toledo)

Los días 22 y 23 de octubre se celebrará el primer encuentro de estas agrupaciones de ayuntamientos de Castilla-La Mancha en el que abordarán los retos del futuro

La Mancomunidad Río Algodor aprueba un presupuesto de 7,6 millones de euros

Uno de los actos celebrados por la Mancomunidad de la Sagra Alta
Uno de los actos celebrados por la Mancomunidad de la Sagra Alta ABC

A. González Jerez

Toledo

Las mancomunidades, agrupaciones de ayuntamientos de las diversas comarcas territoriales, son las instituciones que más desarrollo han experimentado en los últimos tiempos. Primero por su cercanía a los problemas de los diferentes municipios integrados, y por otro por el aumento en la prestación de ... nuevos servicios, ya que si originariamente nacieron para gestionar el abastecimiento de agua, hoy día disponen de nuevos servicios como el de residuos, depuración, OMIC, Protección Civil, reparación de caminos, servicio de arquitecto y urbanismo, así como el de ayuda al hoy complejo mundo de acceso a la vivienda.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app